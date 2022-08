Lo nuevo en medicina israelí: cirugía de espalda a través de una incisión la cintura

24 agosto, 2022

Se trata de un método menos invasivo y de curación más veloz que las técnicas previas.

Los médicos de Haifa comenzaron a realizar operaciones de espalda mediante una pequeña incisión en la cintura. Esto es un método menos invasivo y de curación más veloz que las técnicas previas.

Rambam Health Care Campus es el primero hospital israelí en introducir esta opción. A su vez, hubo países que aplicaron esta metodología antes que Israel: Estados Unidos y Australia, pero solo en unos pocos lugares.

El proceso es una leve incisión en la cintura e insertan un tubo mediante el cual operan. Se llama “corredor anatómico”, un paso libre para la cirugía desde la cintura hasta la espalda. Luego realizan una fusión espinal, una operación que une dos o más vértebras de la columna, que se hace para corregir una deformidad, reducir el dolor y mejorar la estabilidad.

“Esta es una técnica quirúrgica que puede usarse tanto en casos simples como en los más complejos”, le dijo a The Times of Israel el Dr. Shai Menachem, quien realizó la operación junto con su colega Dr. Ory Keynan. “Nos permite realizar fusiones espinales a través de una pequeña incisión en la cintura y, como resultado, lograr una recuperación más rápida y fácil de la cirugía en comparación con la técnica común. Normalmente abrirías la espalda y desconectarías los músculos de la columna, pero con este método no lo hacemos. De la forma en que entramos, rompemos menos tejido y hay menos sangrado y menos dolor posoperatorio”.

La primera paciente fue una mujer de 80 años, quien se sometió a dos operaciones de espalda hace años por el dolor de ponerse de pie y caminar. Ella decidió operarse a través de la cintura cuando se enteró de esta nueva metodología. Tuvo dolores en la pierna derecha y en la parte baja de la espalda.