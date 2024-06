Lo indecible de la maldad

Recordar para nosotros como para aquellos que crecen sin tener conciencia de su sombra (Geoffrey Hartman)

Dra. Bejla Rubin.

Así como el 1 de septiembre de 1939 y más precisamente el 20 de enero de 1942 cuando se establece el poner en acto, con ese miserable eufemismo de Solución Final, dejando como saldo un pueblo masacrado, seis millones de víctimas por el solo hecho y “defecto” de pertenecer al pueblo judío, hayan sido o no practicantes de dicha religión, dejando como sello en la historia ese título de Shoá.

Entonces, tenemos hoy, ya transcurridos más de ochenta años de esa barbarie, vemos que acontece un nuevo Holocausto, con otros métodos, pero cuya finalidad siempre es la misma, borrar de la faz de la tierra al pueblo judío, y hoy a diferencia de otrora, es poseedor de una patria, territorio milenario desde épocas bíblicas que legalmente en 1948 lo ha recuperado.

No obstante este dato, tenemos una nueva fecha que habrá de entrar en los anales de la Historia universal, el 7 de octubre de 2023, repetición de una masacre por parte de Hamás emulando los métodos nazis, y donde otra vez, el mundo gentil, antisemita calla, soslaya la mirada y aprueba tanto a viva voz como acordando con su silencio tal barbarie, dado que se sienten representados, identificados, poniendo en ellos, los nuevos verdugos, el deseo colectivo de dar muerte al vil judío, donde ya no cunde el viejo argumento de que han asesinado a Jesús, que no está demás recordarlo como otro judío eminente que engrosa la lista de los judíos prominentes de la historia.

Y esta nueva masacre cómo habremos de representarla, ¿cuáles serán sus monumentos? ¿Esculturas de bebés decapitados? ¿Jóvenes violadas y acuchilladas, túneles ominosos con criaturas hambreadas? Y ojos, mudos ojos codiciosos mirando con fruición, sonrientes, satisfechos, saciados en su maldad, pero, sobre todo, empachados de envidia y codicia, sí, “arrojémoslos al mar, así nos quedamos con todo lo de ellos”, el mismo argumento y motivo que hubieron de emplear los nazis. Detrás de toda masacre con tinte ideológico y religioso, “Por Amor a Alá”, siempre se encubre un afán de robo y enriquecimiento económico del patrimonio ajeno, el de “supuesto enemigo”. ¿Enemigo?, ¿bebés, criaturas, niños y ancianos, éstos son los contrincantes peligrosos?

Dolor, sí, y el mundo calla, tanto de los que obran como de los intelectuales con su silencio. Ninguno alza la voz, Israel está muy solo, pero “cuando vengan por ti ya será demasiado tarde” dado que para el mundo islámico todos somos herejes.

¡Pero aún estamos aquí!!

­¡Am Israel Jai lanetzaj!!