Líder de la comunidad judía en Odessa dice que «hay un gran pánico»

24 febrero, 2022

El medio The Times Of Israel conversó con uno de los referentes comunitarios en una de las ciudades ucranianas, quien se mostró preocupado por la situación.

Un líder anónimo de la comunidad judía de Odessa aseguró que «hay un gran pánico» entre los habitantes ucranianos. El hombre no reveló su identidad por seguridad, pero mantuvo una conversación con el medio The Times Of Israel.

El referente comunitario forma parte de la organización Tikva en Odessa. Allí educan a judíos de todas las edades y actualmente cuidan a 300 niños huérfanos, sumados a personas mayores.

“Muchas personas están preocupadas de no tener suficiente para comer. La gente nos está preguntando qué hacer. En esta etapa le estamos diciendo a la comunidad que se quede en casa. De vez en cuando hay explosiones en las calles y no sabemos si es seguro salir”, explicó el entrevistado.

Mientras tanto, el primer ministro de Israel Naftalí Bennett, les recomienda a los judíos en Ucrania que escapen del país si tienen la posibilidad. También les recordó públicamente que «Israel es su hogar» y que los esperan «con los brazos abiertos».