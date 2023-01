Líder australiano se disculpa por disfrazarse de nazi en su juventud

12 enero, 2023

El gobernador de Nueva Gales del Sur, Dominic Perrottet, se disculpó al reconocer que en 2003 se disfrazó de nazi durante su 21 cumpleaños, un acto que catalogó como "terrible error" de juventud.

«Estoy profundamente avergonzado por lo que hice, y realmente lamento el daño y el dolor que esto causará a las personas en todo nuestro estado y particularmente a la comunidad judía y a los supervivientes del Holocausto”, dijo el político de 40 años.



“A esa edad de mi vida, simplemente no entendía la gravedad de lo que significaba el uniforme -nazi- (…) Fue simplemente algo ingenuo, un terrible error de un joven de 21 años que no tenía profundidad ni apreciación”, declaró en una rueda de prensa visiblemente cabizbajo.



Perrottet admitió el hecho, que no había sido reportado por los medios ni se conocen fotografías o imágenes, tras hablar en privado el martes con un compañero y al asegurar que previamente había pensado en disculparse «en numerosas ocasiones».



«Esto es algo que me ha provocado ansiedad a lo largo de mi vida y cuando recibí la llamada (de un compañero) hace dos días pensé que era importante contar mi verdad. Yo debía ser el que lo explicara a nuestra gente, nadie más», añadió el político conservador, al insistir en que nadie le ha amenazado con divulgar la información.



En octubre, el político reprendió públicamente a un grupo de seguidores de fútbol que hicieron el saludo nazi durante un encuentro, algo que entonces Perrottet calificó de comportamiento «horrendo».



Sus declaraciones se dan antes de que los habitantes de Nueva Gales del Sur, cuya capital es Sídney y donde viven 8,1 millones de personas -más del 31 % de los habitantes de Australia-, acudan a las urnas el próximo 25 de marzo para elegir el gobierno regional, cuando Perrottet busca la reelección. EFE