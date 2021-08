Liberman, ministro de Finanzas, se opone a nuevas restricciones por el COVID-19: «Dejemos que la economía funcione»

26 agosto, 2021

El jerarca precisó que es necesario aguardar los resultados de las restricciones ya impuestas antes de comenzar a pensar en nuevas medidas: «Hay motivos para ser optimistas».

El ministro de Finanzas, Avigdor Liberman, se pronunció en contra de la imposición de nuevas medidas restrictivas debido al coronavirus. Asimismo, precisó que las limitaciones actualmente vigentes parecerían estar funcionando.

«Cuando miramos la situación de morbilidad, hay una estabilización en las cifras y hay motivos para ser optimistas«, expresó. «Tenemos que dejar de hablar de nuevas restricciones y permitir que la economía funcione», agregó el responsable de Finanzas.

La semana pasada, Israel volvió a imponer límites a las reuniones y reintrodujo reglas que requieren el distanciamiento social en las empresas. Además, todos los niños de 3 a 12 años deben presentar una prueba de COVID negativa para poder ingresar a la mayoría de las atracciones públicas, lo que lleva a la instalación de docenas de lugares de testeos rápidas en todo el país.

Las restricciones tienen como objetivo frenar un reciente resurgimiento de infecciones a nivel nacional, que elevaron los casos a niveles no vistos en casi seis meses.

El «Pase Verde» con el que los israelíes ingresan a los eventos. Foto: REUTERS/Amir Cohen.

Las reglas se aplican a eventos deportivos y culturales, conferencias, exposiciones, hoteles, gimnasios, piscinas, salones y lugares de eventos, festivales, restaurantes, bares, cafés, comedores, museos, bibliotecas, atracciones turísticas y universidades y colegios.

Liberman hizo hincapié en que el Gobierno debe esperar para ver el impacto total de las medidas ya impuestas, antes de decidir agregar nuevas.

“Hemos tenido [las nuevas reglas] por menos de diez días. Uno tiene que dejar que las cosas se desarrollen para comprender si las limitaciones funcionan o no. Imponer nuevas restricciones porque sí, no es correcto”, afirmó, y agregó que no veía la necesidad de expandir el sistema «Pase Verde» a restaurantes y piscinas al aire libre.

A principios de mes, Liberman se pronunció en contra de imponer un bloqueo en todo el país: «No está claro que exista una correlación entre los bloqueos y una disminución en el número de casos y pacientes gravemente enfermos, pero está claro que existe una correlación entre bloqueos y daños económicos».