Las secuelas del dogmatismo y la estrechez de miras

13 marzo, 2023

El autor reflexiona sobre los últimos episodios en la realidad israelí.

por Dr. Israel Jamitovsky

Se cumplen este año 50 años desde que resido en Israel con mi familia. No recuerdo una coyuntura semejante ante el proyecto de reforma judicial promovida por el actual gobierno de Israel.

Miles de israelíes que desfilan y protestan semanalmente cuyo número según los observadores crece continuamente. Reservistas del Ejército israelí de las unidades mas selectas que en tren de protesta anunciaron la posibilidad de no alistarse en caso de ser convocados. Particulares y sociedades comerciales israelíes que decidieron trasladar sus fondos al exterior, empresas israelíes que decidieron clausurar sus actividades en Israel y operar únicamente en el exterior, la advertencia de conspicuos economistas así como de las grandes agencias del rating mundial que de aprobarse la reforma judicial, afectaría la excelente calificación que actualmente posee Israel, etc. Gobiernos amigos de Israel le advierten de las secuelas que conllevan el resquebrajamiento del genuino orden institucional. Y si esto fuera poco, judíos de la Diáspora aunados con israelíes radicados en el exterior manifestando contra la reforma judicial como si a Israel y al pueblo judío no le faltaren opositores y detractores.

Todo esto no es casual. A mi juicio, el actual Gobierno de Israel y especialmente su Ministro de Justicia Yariv Levín-alma mater de esta reforma- cometió dos grandes errores. En primer término, habida cuenta de la complejidad del tópico, de la heterogeneidad étnica y cultural que caracteriza a la sociedad israelí, de la casi paridad de fuerzas entre los dos grandes bloques del espectro político, la lógica y el sentido común indicaban que cualquier modificación que atañe al Poder Judicial y su relación con el Poder Ejecutivo y en especial el Poder Legislativo, debería haberse promovido en forma lenta, gradual, paso a paso, cuidadosamente elaborada , analizada a fondo y apuntando a conseguir un amplio consenso.

En contraposición con esta postura, el actual gobierno israelí hizo todo lo contrario a lo que la lógica, el sentido común y las circunstancias requerían. En vez de apostar por la evolución, echó mano a la revolución, en vez del diálogo, el consenso y haciendo caso omiso de las secuelas de tal postura, recurrió a una decisión contundente, rápida y terminante. La apuesta fue clara, todo o nada.

Por todas estas consideraciones, ante esta postura no debe extrañar las reacciones suscitadas.

El segundo error cometido por el actual gobierno de Israel, es a mi juicio, no haber designado ante todo una comisión de juristas de todas las tendencias y escuelas del Derecho Israelí, la cual en un espacio de calma y tranquilidad apuntaría a llegar a un consenso y en un plazo de 60 o 90 días elevaría las recomendaciones pertinentes.

El Poder Judicial de Israel como cualquier otro espacio de la sociedad israelí no es perfecto ni mucho menos y caben mejoras pertinentes. Allí igual que en el resto del orbe, existen también en Israel diferentes tendencias en el Derecho Israelí y en las posturas que detentan sus magistrados. Todas son legítimas y dignas de consideración, siempre y cuando se establezcan los parámetros para que los representantes del Poder Judicial actúen con total independencia y autonomía.

Tampoco es cuestión de Derecha o Izquierda. La corriente de Derecha que encabeza Guideon Saar se opone categóricamente a la reforma, a su vez los ex Ministros de Justicia de Israel Jaim Ramón y Daniel Friedmann-ambos identificados con el Centro Israelí-abogan por ciertas reformas en el Poder Judicial de Israel

Todo este vacío, ese diálogo que debió establecerse desde un principio, lo intentan llenar hoy el Presidente de Israel y distintos juristas israelíes, pero con un clima enrarecido y de creciente desconfianza, no sabemos si finalmente se alcanzará una solución satisfactoria para ambas partes.El gobierno anunció su disposición a transar o buscar acuerdos. Si realmente se apunta a llegar a una solución consensuada entre el gobierno y la oposición en torno a la gran mayoría de los tópicos cuestionados, cuesta entender cómo el mismo gobierno continúa avanzando a pasos agigantados en la reforma judicial-se propone culminarla antes de la Pascua Hebrea- y rechaza congelarla, hacer un paréntesis como lo indican la lógica y la buena fe, para posibilitar precisamente la cristalización de una salida y acuerdo entre las principales corrientes del espectro político israelí.