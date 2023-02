Barbra Streisand, ícono judío, lanza sus memorias este año

8 febrero, 2023

La larga y ansiada memoria de Barbra Streisand, un proyecto del que se habló por años, se publicará este año. Viking, un sello de Penguin Random House, anunció que lanzará My name is Barbra el 7 de noviembre.

“El libro es, como la propia Barbra, franco, divertido, obstinado y encantador”, destacaron desde la compañía editorial.

“Ella relata sus primeras luchas para convertirse en actriz, eventualmente recurriendo al canto para ganarse la vida; la grabación de algunos de sus aclamados discos; los años de esfuerzo que supuso hacer ‘Yentl’; su dirección de ‘El príncipe de las mareas’; sus amistades con figuras que van desde Marlon Brando hasta Madeleine Albright; su incidencia política; y la satisfacción que ha encontrado en su matrimonio con James Brolin”.

El nombre de la película es el título de un álbum y especial de televisión de Streisand de 1965. Los editores buscaron una memoria de ella por décadas. En 2021, reveló que incluso la ex primera dama Jacqueline Kennedy Onassis le pidió que redactara una.

Streisand, de 80 años, siempre ha sido cautelosa a la hora de hablar sobre su vida privada, incluidas sus relaciones con el actor Elliott Gould y el productor Jon Peters. Ha estado casada con Brolin desde 1998.

Su nombre es sinónimo de la cultura judía estadounidense. En 2021, el Museo Judío de Florida lanzó Hello gorgeous, una muestra dedicada a la vida de la actriz y cantante.