Las lesiones y enfermedades obligan al Israel a renunciar al Tour de Flandes

1 abril, 2022

La acumulación de lesiones y enfermedades, entre ellas el contagio por covid, han obligado al Israel Premier Tech a renunciar a participar en la 106 edición del Tour de Flandes.

La carrera se disputará el próximo domingo entre Amberes y Oudenaarde con un recorrido de 272 km.



La escuadra israelí, que solo pudo poner a tres corredores en la carretera en la reciente A Través de Flandes, anunció su decisión de no salir en el segundo «monumento» de la temporada.



«Es una situación muy lamentable y estamos muy decepcionados de tener que retirarnos del Tour de Flandes. Esta decisión no se tomó a la ligera, pero creemos que es nuestra única opción en este momento», dice un comunicado del equipo.



El Israel Premier Tech tampoco estará presente en el G.P Escalda que tendrá lugar el próximo miércoles 6 de abril.



“Tenemos muy pocos corredores en buen estado de salud que puedan tomar la salida, y además son casos de contacto estrecho con respecto a la covid, por lo que es por respeto a la carrera y al resto del pelotón que estamos tomando esta decisión «, explica la formación.



Lamenta el Israel no poder jugar sus bazas en Flandes con Sep Vanmarcke, que iba a disputar su «Ronde» número 13.



«No podemos enviar voluntariamente a una carrera a los ciclistas que han estado expuestos al Covid. Al retirarnos, también estamos permitiendo que nuestros ciclistas de clásicas adoquinados se recuperen. Nadie está más decepcionado que nosotros, esta decisión nos salvará el resto de la temporada de primavera y nos pondrá de nuevo en marcha», añade la nota.



Las enfermedades y lesiones están mermando la participación en Flandes, ya que a la baja del doble campeón mundial, el francés Julian Alaphilippe, se podría unir la del belga Wout Van Aert, puesto en «seria duda» por el Jumbo Visma.



Con estas bajas, los favoritos para coronarse en el Tour de Flandes con el esloveno Tadej Pogacar y el neerlandés Mathieu Van der Poel. EFE