Las lecciones de Oslo

14 septiembre, 2023

Por el Profesor Efraim Inbar

Los Acuerdos de Oslo supusieron que se había producido un cambio fundamental en la actitud del Movimiento Nacional Palestino hacia el Estado de Israel. Sin embargo, hasta el día de hoy no se ha concedido el reconocimiento del Estado de Israel como Estado-nación del pueblo judío.

Además, los palestinos siguen utilizando la violencia contra Israel. De hecho, según las encuestas de opinión pública entre los palestinos, el uso de la fuerza contra los judíos recibe un apoyo considerable. Aunque una parte de la población palestina está cansada del conflicto y quiere paz y prosperidad; el precio del continuo enfrentamiento con Israel no ha desanimado a los grupos palestinos animados por el concepto de resistencia violenta –Muqawama– a la entidad sionista.

De acuerdo con los Acuerdos de Oslo, Israel transfirió territorios al control exclusivo de los palestinos, con la esperanza de que la recién creada Autoridad Palestina (AP) se convirtiera en un buen vecino y previniera el terrorismo. Eso no sucedió y la Autoridad Palestina está teniendo dificultades para funcionar como Estado.

La característica definitoria de un Estado es el monopolio sobre el uso de la fuerza. El gobierno de Ramallah perdió el control de la Franja de Gaza ante una milicia armada rival, Hamás, en 2007. La Autoridad Palestina perdió recientemente el control del norte de Samaria, y los campos de refugiados se han convertido en bastiones de organizaciones armadas que no obedecen a la Autoridad Palestina.

La incapacidad de mantener un monopolio sobre el uso de la fuerza caracteriza a muchas entidades árabes. Líbano, Libia, Irak, Siria y Yemen son países sólo de nombre porque el gobierno central carece del poder para controlar los grupos armados. Eso no augura nada bueno para la cultura política predominante en la región ni para la posibilidad de alcanzar relaciones estables y pacíficas con nuestros vecinos.

Desafortunadamente, Israel vive en una región donde no prevalece la paz entre países, y el uso de la fuerza es una alternativa que viene a la mente para resolver conflictos entre vecinos. A diferencia de las zonas de paz (América del Norte, por ejemplo), el uso de la fuerza en Medio Oriente es una política aceptable para las entidades políticas.

Israel debe interiorizar que tendrá que vivir con su espada durante mucho tiempo.

Sus necesidades de seguridad requieren el control militar de todo el territorio de la Tierra de Israel, desde el río hasta el mar. Eso significa que Israel seguirá vigilando la zona donde viven numerosos palestinos. Israel no tiene más remedio que explicarse a sí mismo y al mundo que los palestinos son hostiles a Israel y que los grupos palestinos actúan violentamente contra el Estado judío.

Además, el sistema político palestino no puede impedir el terrorismo contra Israel aunque quisiera. Si no hay cambios en el sistema educativo palestino, que enseña contenidos antisemitas y antiisraelíes, si la Autoridad Palestina continúa pagando a los terroristas y mientras sus medios persistan en difundir mensajes antisemitas despreciables, no habrá paz. Y la “ocupación” seguirá caracterizando las relaciones entre Israel y los palestinos.

Hoy en día, existe un consenso nacional en Israel de que el intento de 30 años de resolver el conflicto con los palestinos ha fracasado, y todo el mundo sabe que una solución al conflicto de 150 años seguirá siendo difícil de alcanzar. La política israelí de gestionar la disputa es la predeterminada del proceso de Oslo. Esta idea también impregnó gradualmente a la comunidad internacional. La gestión del conflicto requiere reducir la fricción con los palestinos mediante un uso cauteloso del poder militar y asentamientos selectivos (sólo en lugares de importancia para la seguridad, como alrededor de Jerusalén y el Valle del Jordán).

Si bien la cuestión palestina no se ha resuelto, hoy está claro que este conflicto no es “la clave” para la estabilidad en Medio Oriente. Desafortunadamente, está plagado de muchas disputas y una miríada de problemas socioeconómicos en los que los judíos no tienen parte. Además, la cuestión palestina no impide que los países árabes mantengan relaciones diplomáticas públicas y relaciones mutuamente beneficiosas con Israel. En 1979, Egipto desafió la suposición generalizada de que los palestinos tenían poder de veto sobre la mejora de los vínculos con Israel. Los Acuerdos de Abraham de 2020 enfatizaron esta lección.

Sin embargo, Israel no debería caer en la ilusión de que su aceptación en círculos cada vez mayores del mundo árabe es un proceso unidireccional. La cuestión palestina todavía resuena en los pasillos de los gobiernos y en las aulas de las instituciones educativas del mundo árabe. En determinadas circunstancias, Israel podría encontrarse nuevamente aislado y amenazado por los países árabes. Por lo tanto, Israel necesita seguir invirtiendo en unas Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) fuertes, que sean la garantía para la seguridad del país y de sus ciudadanos.

Es una lástima que el proceso de aprendizaje haya requerido el derramamiento de sangre de los israelíes. Al principio, los partidarios de Oslo llamaron a las víctimas de los terroristas “víctimas de la paz”. Con el tiempo, se reconoció que las víctimas se debían al terrorismo palestino motivado por un odio abismal hacia el Estado judío. Se necesitaba abundante sangre judía para derramar un sueño hermoso, pero poco realista.

Al parecer, las naciones aprenden lentamente.

Fuente: JISS The Jerusalem Institute for Strategy and Security