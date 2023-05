Las Fuerzas de Defensa de Israel en alerta mientras crece la tensión en Gaza

10 mayo, 2023

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Daniel Hagari, afirmó que "cualquier cosa puede ocurrir hoy" todavía, incluido el lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza a Israel.

No obstante, el vocero admitió que es «sorprendente» e «inusual» que no haya habido aún ataques tras los bombardeos israelíes de ayer sobre blancos de la Yihad Islámica Palestina (YIP) en el enclave costero.



«Cualquier cosa puede pasar hoy, debemos estar atentos y ser responsables. Sorprendente e inusualmente, no se dispararon cohetes contra Israel. Hamás es el soberano en Gaza y su conducta habla por sí sola», advirtió el portavoz militar en una entrevista en la emisora de radio oficial del Ejército (Galei Tzáhal).



Israel abatió ayer a tres jefes militares de la Yihad Islámica Palestina en Gaza en intensos bombardeos simultáneos en los que también murieron diez civiles, incluidos sus esposas e hijos; además de otros dos milicianos en un ataque posterior.



La Sala de Operaciones Militares Conjuntas, que aglutina a las organizaciones terroristas palestinas en Gaza -incluyendo la YIP y Hamás- advirtió poco después de que Israel «pagará el precio de su agresión», en referencia a una posible respuesta armada que todavía no se ha producido.



Analistas señalan que las organizaciones terroristas de Gaza no respondieron anoche como se esperaba porque están buscando el factor sorpresa y atacar cuando Israel haya bajado la guardia, aunque algunos medios también apuntan a la necesidad de que la YIP se reorganice al haber quedado ayer descabezada con la eliminación de sus tres principales líderes en la franja.



Ante la inminente amenaza desde Gaza, las Fuerzas de Defensa de Israel declararon ayer la situación de emergencia 40 kilómetros alrededor del enclave, área en la que se cerraron escuelas, establecimientos y carreteras; se pidió a la población que se mantuviera cerca de los refugios antiaéreos y se evacuó a más de 200 familias que viven más cerca de la valla fronteriza.



«Vamos a intentar ver cómo podemos permitir más rutina. A lo largo del día iremos valorando la situación y quizá podamos liberar algunos lugares de las restricciones», indicó Hagari.



Está previsto que, si la situación se mantiene en calma a lo largo del día, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, se reunirá de nuevo con su Gabinete de Seguridad para discutir la opción de levantar parcialmente las restricciones.



Según los reportes, los mediadores egipcios se encuentran en una etapa avanzada de conversaciones para llevar a cabo una mediación directa con el líder de la Yihad Islámica, Ziyad al Nakhalah, quien se encuentra en El Cairo y habría dado instrucciones para evitar disparos por el momento. Aurora y EFE