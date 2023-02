Aseguran que las FDI son el empleador más grande del mundo de personas autistas

2 febrero, 2023

Un experto señaló que 500 personas con TEA (trastornos del espectro autista) son empleadas por las fuerzas.

“Nadie creyó en mí, nadie pensó que tendría éxito, pero soy autista y emprendedor social”. Así se presenta Udi Heller, el fundador del programa de las FDI para personas autistas. Lo hizo en una conferencia de diversidad de alta tecnología organizada por Calcalist, Bank Leumi y Meitar.

Según Heller, «las FDI son hoy el empleador más grande del mundo de personas autistas. Al final del primer año había 300 y al final del segundo año había 500 soldados de pleno derecho, en todas las posiciones, en todas las unidades. Es un cambio de juego global para decenas de millones de personas autistas. Su integración en el empleo es muy pequeña en Israel y en todo el mundo».

Por su parte, Heller dijo que «la principal brecha que identificamos es la cantidad de recursos necesarios para la capacitación y el apoyo, y no menos importante que eso, la falta de conocimiento sobre cómo tratar con personas autistas por parte de quienes están considerando contratarlos».

«Sé lo que es Me gusta ser autista en el mercado laboral. Sé lo que es pasar por docenas de entrevistas sin que alguien me mire directamente a los ojos. Sin que la gente vea las habilidades más allá de la discapacidad. Quieren que alguien los mire. Me dicen que la gente tiene miedo de lo que no conoce. Aquí hay una falla del mercado», añadió.

Tras su discurso, Yuval Tal, CEO de DiVE, plataforma que ayuda a empleadores a emplear a personas autistas, manifestó su apoyo. “Nuestro equipo está formado por egresados de la unidad 8.200 con experiencia tecnológica y también tiene la misión de hacer el bien en la sociedad. Ya este mes, gracias a la Udi, estamos iniciando un nuevo piloto”.