Las FDI se defienden de las acusaciones sobre la muerte de periodistas

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron este miércoles que sólo dirige sus ataques contra “objetivos militares y terroristas”, en respuesta a las acusaciones del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), que alegó que sus tropas fueron responsables del 70 % de las muertes de periodistas en 2024.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel sólo dirigen sus ataques hacia objetivos militares y terroristas y no contra infraestructuras civiles o civiles, incluyendo medios y periodistas”, recogió un comunicado recibido por el diario The Times of Israel.

Las fuerzas armadas añadieron que estar en una zona de combate “conlleva riesgos”. “Bajo el derecho internacional humanitario, un miembro de un grupo armado (como el brazo armado de Hamás) o una persona que participa directamente en las hostilidades, es considerada un objetivo legítimo“, añadieron las FDI.

“Al parecer, muchos de los nombres en la lista publicada (por el CPJ) son miembros del brazo armado de Hamás”, sentenció.

De los 85 muertos consignados por el Comité, 82 eran palestinos y los otros tres en el Líbano.

Entre las víctimas se encontraban nombres como los de los palestinos Ismail Al Ghoul, de 27 años, y Rami Al Refee, que trabajaban para el medio árabe Al Jazeera, o Ahmed Abu Skheil y Wissam Kassem.

Israel ya había consignado la pertenencia de Al Ghoul y otros a grupos terroristas.