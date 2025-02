Las familias Bibas. El miedo de todos los miedos. Reflexión.

“Desde las profundidades Clamo Tu Nombre, Oh Señor”.

Salmo 130:1

De la profundidad.

De mi alma busco donde poder ubicar mi estabilidad emocional, que ha sido sacudida nuevamente por otro terrible tsunami desatado nuevamente por asesinos islamitas palestinos todos ellos, Hamás o los denominados civiles.

Este magma de furia salvaje animal que adopta la forma humana.

Que no respeta la vida ajena y tampoco la propia.

La suma de los miedos.

Es una película americana del año 2002, que trata de pánico nuclear y terrorismo.

Obvio, el destape que nos propone la masacre del 7-10, donde nuevamente la barbarie fundamentalista de Hamás, Hezbollah, los Hutíes e Irán, y donde este nuevo Holocausto islamo-nazista provoca que la realidad supere ampliamente y nuevamente a la ficción.

Antisemitismo global.

El propalestinismo es el nuevo rostro o maquillaje del antisemitismo siglo XXI, y el fruto venenoso de una migración de árabes y musulmanes (a modo de metástasis cancerosa) que van invadiendo lenta y masivamente casi todos los países de occidente desde hace décadas.

Es aquí donde encuentran una izquierda violenta que siempre y para poder persistir acompaña y enarbola cualquier causa “supuestamente libertaria”, que le posibilita perpetuarse luego del fracaso del modelo comunista y el derrumbe del muro de Berlín, la caída de la ex- Unión Soviética y el fracaso del modelo cubano.

Junto a este odioso concubinato, pueden recolectar algunos antisemitas de la vieja derecha residual.

Para cerrar el bloque, el odio los une, y el espanto constituye la nueva pandemia mundial, que propaga el virus del odio ancestral a velocidad de la luz.

Hamás criollo ¿y Moishe?

El Hamás de Gaza, intenta derrumbar moralmente a la sociedad israelí.

Pero algunos judíos en Argentina sufrieron y sufren también por el “Hamás” en versión criolla, una Institución y un grupo de autodenominados judíos (para colmo religiosos) especializados en estafas y falsas denuncias, y entre otras cosas, poder captar niños de familias de la colectividad y separarlos de sus padres por el mayor tiempo posible, bajo el maquillaje de un supuesto abrigo del menor, que oculta un negocio altamente lucrativo.

Podríamos afirmar que hay en nuestra comunidad personas que han sufrido la agonía qué hoy sufren los rehenes y sus familias en Israel.

La única diferencia es que sin prensa y sin el apoyo masivo de nuestros hermanos y de nuestros Rabinos. Sea por complicidad, indiferencia, miedo o desconocimiento.

Debemos recordar, que hay muchas formas de destruir y matar personas.

El Hamás palestino lo ejecuta bestialmente al estilo carnicero, mientras que el Hamás criollo de forma letal bajo un manto legal y de forma más sofisticada.

Pero el Hamás criollo no es menos impiadoso y cruel respecto a lo que nos muestran los humanoides y enmascarados de la Franja.

En definitiva, se puede obtener el mismo resultado por diferentes caminos.

Un corazón perforado.

Sentir y sufrir por lo de Israel, y también por nuestros vecinos y paisanos cercanos.

Como en la revuelta de Varsovia de 1943, habrá que arreglar cuentas con los asesinos de Gaza y Cisjordania, pero no debemos olvidarnos qué antes tendremos que depurarnos en nuestro cuerpo comunitario de, traidores, entregadores, estafadores y delatores, y calumniadores (la antigua policía judía colaboracionista de los nazis en los guetos).

Y por lo que he leído el Shin Bet o servicio secreto israelí de seguridad interior ya tiene en arresto a varias decenas de israelíes judíos y no judíos.

Por los Bibas en Israel y por todos los anónimos y otros “Bibas” en estas tierras de Milei.

Final.

El grito de los inocentes y la sangre que clama desde las profundidades nos hace hervir por dentro. Entonces, puede que la ira y el escarmiento puedan ser o se constituyan en un acto de necesaria y verdadera justicia.

De aquí la familia Bibas en plural, ya que esta devastación aqueja a muchas familias que se representan con este apellido.

Puede que muchos dirán que no es buena comparación o que estoy exagerando o distorsionando la noticia. Pero todo lo opuesto, si se conocieran los detalles de estas líneas, por el contrario, se debería afirmar que no magnifico, y al revés que me quedo corto.

Lamentablemente.

Dr. Natalio Daitch