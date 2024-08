Las eliminaciones en Beirut y Teherán: ventajas y desventajas tácticas

Por Yoram Schweitzer



Israel se encuentra en una guerra prolongada en siete frentes, y las eliminaciones de Ismail Haniyeh, jefe del Buró Político de Hamás, y de Fuad Shukr, alto oficial de Hezbollah, es parte de esta situación.

El mensaje a Hezbollah, Hamás, Irán y sus socios en el Eje es que Israel no ha perdido su poder y no es el nuevo «niño débil» de la región.

Más bien, demuestra la determinación y voluntad de atacar el corazón de los baluartes de sus enemigos con audacia, originalidad y una demostración de inteligencia y capacidad operativa precisa.

Además, estas acciones están destinadas no sólo a los enemigos que observan la campaña militar sino también a los socios y aliados de Israel, además de fortalecer la seguridad y la sensación de seguridad de los habitantes de Israel y de los judíos de la Diáspora.

Pero, como ocurre con cualquier acción, las dos operaciones que vimos ayer tienen ventajas y desventajas.

Las ventajas de la eliminación de Fuad Shukr:

1. Fue una respuesta firme y necesaria a la masacre de los adolescentes en Majdal Shams. Aparentemente, era la opción menos fuerte entre las alternativas, y su probabilidad de «terminar» el evento mitigando este conflicto específico es mayor que las otras alternativas.

2. La eliminación de Shukr envía un mensaje claro a Nasrallah sobre la exposición de su organización y su vulnerabilidad, y de cambiar por completo el juego de equilibrar las ecuaciones; y la determinación de continuar la «cosecha de altos comandantes».

3. También envió un mensaje claro a Irán y sus socios (a modo de recordatorio, unas horas más tarde, se produjo la eliminación de Haniyeh en Teherán).

Las desventajas de la eliminación de Fuad Shukr:

1. Existe el riesgo de un estallido contra Hezbollah y el Eje de la Resistencia. También existe la posibilidad de que Hezbollah reaccione fuertemente hacia las comunidades del norte, incluidos lugares donde ha tenido cuidado de no atacar, así como en las ciudades de Israel: Nahariya y Haifa hasta Tel Aviv.

2. Los objetivos, alcance, fuerza y ​​resultados de la respuesta de Hezbollah dictarán la contrarreacción de Israel y pueden conducir a una escalada y deterioro de la guerra en un momento menos favorable para Israel (en términos de armamento, orden de fuerzas, economía, el agotamiento de los reservistas, el estado de las relaciones con Estados Unidos y la legitimidad negativa internacional y parcialmente interna).

Es importante mencionar que también hay aspectos que son realmente favorables a Israel en este momento: las comunidades fronterizas ya han sido evacuadas, el estado de alerta y preparación del Ejército es alto y existe una necesidad urgente de regresar a los habitantes de forma segura y lo antes posible.



Las ventajas de la eliminación de Ismail Haniyeh:

1. Envía un mensaje claro desde Israel de que está cumpliendo su promesa de que los líderes actuales y futuros de Hamás no tienen ni tendrán inmunidad en ningún lugar del mundo, ni siquiera en el corazón del baluarte de su principal partidario, Irán.

2. La eliminación de Haniyeh envía un mensaje y un recordatorio a Irán de que no es inmune, ni siquiera en casa, y tampoco lo son sus altos oficiales e invitados de las organizaciones terroristas. Este mensaje acompaña al enviado en la respuesta específica y precisa al ataque de Irán del 13 de abril contra Israel, que no socavó la sensación de seguridad de Irán sobre la superioridad estratégica del Eje que ha formado alrededor de Israel.

Las desventajas de la eliminación de Ismail Haniyeh:

1. Haniyeh era, en esencia, una figura marginal, y principalmente simbólica. Su desaparición física no tendrá ningún impacto significativo en el estatus de Hamás, sus capacidades políticas o militares, o en la política interna o interpalestina de la organización.

2. Su eliminación no cambiará nada en la política de Sinwar en general, ni en el acuerdo de rehenes en particular, y ciertamente no afectará la naturaleza y esencia de las demandas de Sinwar.

3. No será un problema encontrar un sustituto para Haniyeh, especialmente si hay un acuerdo de «intercambio». Habrá muchos sustitutos talentosos para reemplazarlo.

Fuente: INSS – The Institute for National Security Studies