Las conversaciones nucleares en Viena: El legado de Biden en juego

30 noviembre, 2021

Prof. Eytan Gilboa

Antes del regreso a las conversaciones nucleares en Viena, la Administración Biden declaró que Estados Unidos no permitirá que Irán se convierta en una potencia nuclear y que la forma preferida de lograr ese objetivo es a través de una solución diplomática.

Si las negociaciones fracasan, Estados Unidos tiene «otros medios» a su disposición. Desafortunadamente, la Administración no ha explicado qué significa esto.

Estas declaraciones de la administración han obstaculizado más que alentado los esfuerzos para bloquear la carrera de Irán hacia la bomba.

La mayoría de las deficiencias de la estrategia recuerdan a las de la Administración Obama. Por lo tanto, es dudoso que Biden y sus altos funcionarios hayan aprendido las lecciones necesarias y lo hagan mejor en la próxima ronda de negociaciones.

El primer fallo es de procedimiento. Puede parecer menos importante que los asuntos más concretos, pero siempre es crucial.

Las negociaciones en Viena se llevan a cabo en un formato conocido como «conversaciones indirectas». Irán se ha negado a negociar directamente con los estadounidenses; solo se reúnen con representantes británicos, alemanes y franceses, que van y vienen entre funcionarios estadounidenses e iraníes.

Este formato es ventajoso para Irán. En lugar de formar un bloque occidental unido contra Irán, los europeos sirven como mediadores, dando a los iraníes una oportunidad para enfrentar las divisiones entre los estadounidenses y los europeos. Irán quiere exprimir las concesiones de las potencias occidentales a cambio de su voluntad de entablar conversaciones directas con los estadounidenses.

Desde que comenzaron las conversaciones en abril de 2021, Irán ha determinado el calendario. Teherán decide cuándo se suspenden y reanudan las conversaciones.

De hecho, hubo una pausa en las negociaciones debido a las elecciones presidenciales en Irán celebradas en junio. La Administración Biden estimó que podrían renovarse después de que el presidente electo Ebrahim Raisi asumiera el cargo.

Aun así, los iraníes no se apresuraron, prefiriendo ganar tiempo para enriquecer más uranio al nivel del 60%, muy cercano al grado militar. Solo después de que los funcionarios estadounidenses advirtieran que su paciencia se estaba agotando y no esperarían indefinidamente, las tres potencias europeas e Irán acordaron reanudar las negociaciones con Estados Unidos el 29 de noviembre.

Al principio de su presidencia, Biden y sus altos funcionarios de exteriores y defensa hablaron sobre la necesidad de llegar a un nuevo acuerdo nuclear con Irán que sería «más fuerte y largo» que el firmado en 2015.

Los estadounidenses adoptaron una estrategia de dos fases. En la primera fase, las sanciones impuestas por la administración anterior se levantarían a cambio del regreso de Irán a las limitaciones impuestas a su programa nuclear en el acuerdo de 2015.

En la segunda fase, las negociaciones sobre un nuevo acuerdo extenderían la duración del acuerdo de 2015 y abordarían cuestiones omitidas por ese acuerdo, incluido el programa de misiles balísticos de Irán, sus intervenciones militares en el Líbano, Siria, Irak, Yemen y Gaza, y su patrocinio del terrorismo internacional.

Esta estrategia era tirada de los pelos desde un principio y hoy parece irrealizable. Además, Irán ha anunciado que no discutirá cuestiones adicionales más allá de su programa nuclear. Entonces Biden está señalando que se conformará solo con volver al acuerdo de 2015.

Contrariamente a la creencia común, el establecimiento de la agenda de negociación no es sencillo y, por lo general, requiere mucho tiempo durante las conversaciones preliminares. Luego, las partes deciden los temas a discutir y el orden de debatirlos.

Durante la ronda anterior de conversaciones se formaron dos grupos de trabajo. Uno se ocupó de la eliminación de las sanciones de Estados Unidos y el otro de volver al acuerdo de 2015. Pero ahora, Irán parece haber endurecido su postura diciendo que las próximas conversaciones tendrán como objetivo el levantamiento de todas las sanciones estadounidenses, incluidas las no relacionadas con el programa nuclear, como las impuestas por violaciones de derechos humanos.

Una de las principales deficiencias del acuerdo de 2015 era el régimen eficaz de inspección internacional de las instalaciones nucleares de Irán. Las cláusulas de inspección dejaron espacio para que Irán burlara a los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas.

Los gobernantes de Irán han declarado a menudo que no tienen la intención de desarrollar armas nucleares y que toda la infraestructura que estaba construyendo estaba dedicada exclusivamente a fines pacíficos. Desafortunadamente, algunos legisladores de EE. UU. y Europa todavía creen en estas promesas.

Sin embargo, hay suficiente evidencia para afirmar que Irán ha hecho trampa y ha mentido sobre los verdaderos propósitos de su programa nuclear. Durante años, los iraníes han ocultado instalaciones y equipos nucleares.

Los archivos nucleares de Irán traídos a Israel, y revelados en abril de 2018, demostraron que el objetivo iraní siempre fue obtener armas nucleares.

Si las potencias mundiales quisieran abrir una nueva página con Irán, se requeriría una divulgación detallada de la historia de su programa nuclear, algo que no ha estado dispuesto a hacer.

Con una amenaza militar creíble, es posible evitar que Irán obtenga una capacidad nuclear y se alcance un buen acuerdo. El expresidente Barack Obama advirtió muchas veces que «todas las opciones estaban sobre la mesa». Pero estaba claro que la acción militar no era una de ellas.

A la luz de las fallidas intervenciones militares de Estados Unidos en Afganistán e Irak, Irán asumió que Obama no tenía la intención de usar la fuerza. Esa evaluación se reforzó después de que Obama estableció en 2012 una «línea roja» para el presidente sirio Bashar Assad, advirtiéndole que, si atacaba a sus ciudadanos nuevamente con armas químicas, Estados Unidos tomaría represalias.

En agosto de 2013, Assad ignoró esta advertencia, atacó con armas químicas, pero Obama no hizo nada.

La amenaza de Israel de una acción militar redujo las sanciones y los pagos en efectivo indujeron a Irán a entablar negociaciones y alcanzar el acuerdo de 2015.

En el reciente diálogo estratégico en Manama, la capital de Bahréin, el secretario de Defensa Lloyd Austin criticó a Irán. Sin embargo, reiteró la preferencia por una solución diplomática. Dijo: «Nuestro impacto potencial incluye lo que nuestros amigos pueden contribuir, lo que hemos colocado previamente y lo que podemos fluir rápidamente».

“Nuestros amigos y enemigos saben que Estados Unidos puede desplegar una fuerza abrumadora en el momento y lugar que elijamos”, agregó.

También en este caso Austin se refirió únicamente a la capacidad, no a la voluntad. Estados Unidos tiene una gran capacidad militar y puede atacar y destruir las instalaciones nucleares iraníes. El problema es la voluntad de usar la fuerza.

El presidente Joe Biden habló sobre «otras opciones» si falla la diplomacia, pero muchos dudan que ordenará un ataque militar.

Recientemente, Irán atacó una base estadounidense en Tanf en la frontera sirio-iraquí. Estados Unidos no tomó represalias. Según funcionarios citados por The New York Times, los iraníes estaban tratando de crear una ecuación estratégica en la que los ataques a objetivos estadounidenses sirvan como represalia por los ataques israelíes en bases iraníes en Siria.

En lugar de responder militarmente contra las milicias proiraníes que llevaron a cabo el ataque en Tanf, Estados Unidos dijo a Israel que sus ataques contra el programa nuclear de Irán eran contraproducentes, según The New York Times. Tales posiciones solo pueden reforzar la rigidez de Teherán.

El regreso a las negociaciones es un paso positivo, pero no dice nada sobre las verdaderas intenciones de Irán. Los países suelen entablar negociaciones internacionales sin intención de llegar a un acuerdo. Tienen sus agendas.

Desde la perspectiva de Teherán, los objetivos son levantar las sanciones y garantizar la inmunidad frente a los ataques militares.

Por lo tanto, la estrategia de Biden plantea muchas preguntas. La retirada de la posición inicial de un acuerdo más sólido y largo y la tolerancia de las condiciones iraníes para las negociaciones no proporciona ninguna palanca contra Irán.

Dada la estrategia de Irán de ganar tiempo a través de meses de negociaciones permanentes a medida que avanza hacia la bomba, eso significa que la posición de la Administración Biden puede erosionarse aún más.

Fuente: JISS – The Jerusalem Institute for Strategy and Security

Eytan Gilboa es experto en relaciones entre Estados Unidos y Israel, comunicación internacional y diplomacia pública.