Las 20 frases más destacadas de “El Principito” de Saint-Exupéry

"Lo esencial es invisible a los ojos" hasta "Fue el tiempo que pasó con tu rosa lo que la hizo tan importante", esta obra dejó un legado que marcó a grandes y chicos

Por Cecilia Castro

“El principito” es una obra emblemática escrita por el francés, Antoine de Saint-Exupéry, que fue publicada en 1943. La historia se inicia con un aviador, que también es el narrador, que se encuentra perdido en el desierto del Sahara tras un accidente aéreo. En ese contexto, conoce a un pequeño príncipe proveniente del asteroide B-612.

A través de sus conversaciones con el aviador, el principio relata sus viajes por diferentes planetas, cada uno habitado por un personaje que refleja una crítica a diversos aspectos de la sociedad adulta. Entre estos personajes se encuentran un rey solitario, un hombre de negocios obsesionado con acumular riqueza, y un vanidoso que solo busca ser admirado.

La narrativa se desarrolla mediante estos diálogos y encuentros, ofreciendo profundas reflexiones sobre la naturaleza humana, el amor y la responsabilidad. Uno de los ejes centrales de la historia es la relación del principito con una rosa en su asteroide, que simboliza el amor y el compromiso genuino. La célebre frase “Lo esencial es invisible a los ojos” resume la enseñanza de que lo verdaderamente importante en la vida no siempre es visible a simple vista, sino que se aprecia con el corazón.

El éxito de El Principito

El libro ha logrado un éxito duradero desde su publicación, convirtiéndose en una de las novelas más traducidas y leídas del mundo. También se hicieron películas, obras de teatro y canciones en base a las palabras que Saint-Exupéry escribió hace 81 años.

El legado de “El principito” perdura gracias a su capacidad de resonar con lectores de todas las edades, ofreciendo lecciones de vida atemporales que invitan a la introspección y la reflexión. Las diversas citas del libro, que critican sutilmente la conducta y prioridades de los adultos, provocan una nueva perspectiva sobre las relaciones y lo que verdaderamente importa en la vida, haciendo de esta obra un clásico literario que sigue conmoviendo a sus lectores, generación tras generación.

Las 20 frases de El Principito que son enseñanzas de vida

“Lo esencial es invisible a los ojos”.

“Fue el tiempo que pasó con tu rosa lo que la hizo tan importante”.

“Todas las personas grandes han sido niños antes. Pero pocas lo recuerdan”.

“No se ve bien sino con el corazón”,

“Es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los demás”.

“Los hombres se meten en los trenes, pero no saben a dónde van. No saben qué quieren ni saben qué buscar”.

“Es una locura odiar a todas las rosas solo porque una te pinchó. Renunciar a todos tus sueños solo porque uno de ellos no se cumplió”.

“Cuando por la mañana uno termina de arreglarse, hay que hacer cuidadosamente la limpieza del planeta”.

“Eres el dueño de tu vida y tus emociones, nunca lo olvides. Para bien y para mal”.

“Me pregunto si las estrellas se iluminan con el fin de que, algún día, cada uno pueda encontrar la suya”.

“Las semillas son invisibles. Duermen en el secreto de la tierra hasta que a una de ellas se le ocurre despertarse.”

“Debí juzgarla por sus actos, y no por sus palabras”.

“Todas las estrellas ríen cuando brilla la luna”.

“Para los vanidosos, todos los demás hombres son admiradores”.

“Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. Compran cosas hechas a los comerciantes. Pero como no hay comerciantes de amigos, los hombres no tienen más amigos”.

“A veces tenemos que aguantar a las orugas, si queremos disfrutar de las mariposas”.

“Nunca estamos contentos donde estamos”.

“Se debe pedir a cada cual, lo que está a su alcance realizado”.

“En tu tierra los hombres cultivan cinco mil rosas en un mismo jardín… y no encuentran lo que buscan.”

“El viento los lleva a los hombres. No tienen raíces. Les molesta mucho no tenerlas.”

Qué pasó son Saint-Exupéry

Antoine de Saint-Exupéry, célebre escritor y aviador, desapareció el 31 de julio de 1944 durante una misión de reconocimiento en la Segunda Guerra Mundial. Había despegado en su avión Lightning P38 desde Córcega para sobrevolar la región de Toulón, Francia. Su avión perdió contacto con la base y nunca volvió a ser detectado por los radares.

Durante décadas, la desaparición de Saint-Exupéry fue un misterio, lo que alimentó numerosas teorías. Una de las más aceptadas es que su avión fue derribado por un piloto alemán. En 1998, un pescador francés encontró una pulsera en el Mediterráneo con el nombre de Saint-Exupéry, lo que reavivó la búsqueda.

En el 2000, se descubrieron restos de un avión en el mar cerca de la isla de Riou. Tras varios años de investigación, se confirmó que pertenecían al Lightning P38 de Saint-Exupéry. En 2008, Horst Rippert, un piloto alemán, afirmó haber derribado el avión del escritor, aunque su testimonio no fue concluyente.

A pesar de estos descubrimientos, algunos detalles sobre la desaparición de Saint-Exupéry permanecen sin resolver, manteniendo un aire de misterio alrededor de su último vuelo.

