Lapid tratará la cuestión iraní en su visita a Reino Unido y Francia

24 noviembre, 2021

El ministro de Exteriores de Israel, Yair Lapid, discutirá el programa nuclear de Irán con Emmanuel Macron y Boris Johnson

El ministro de Exteriores de Israel, Yair Lapid, viajará a fines de mes a Francia y Reino Unido para visitas oficiales en las que abordará la reanudación de las conversaciones nucleares entre Irán y el Grupo 5+1 con el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Boris Johnson.



El máximo representante de la diplomacia israelí visitará Londres y París entre el 28 y 30 de noviembre, en estancias también centradas «en la profundización de las relaciones bilaterales entre Israel y Gran Bretaña y Francia», informó hoy el Ministerio de Exteriores de Israel, que no concretó aún el calendario exacto de su agenda.



Durante su viaje, tiene previsto reunirse también con la secretaria de Relaciones Exteriores británica, Liz Truss, y con su homólogo francés, Jean-Yves Le Drian.



La visita de Lapid se producirá la misma semana en la que se espera que se retomen las negociaciones en Viena entre Irán y el llamado Grupo 5+1, integrado por Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Rusia, China y Alemania, con el que se proponen revivir el acuerdo nuclear de 2015, al que Israel se opone fervientemente.



El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, se refirió ayer a estas negociaciones e indicó que «si hay incluso un regreso al acuerdo, Israel no será parte y por ende no estará obligado por él», en clara alusión a la ya repetida amenaza israelí de llevar a cabo ataques contra Irán para evitar que logre hacerse con armas nucleares.



«El Estado de Israel debe mantener su capacidad de actuar y su libertad de acción, en cada situación y bajo cualquier circunstancia política», declaró Bennett. EFE