Lapid: El Gobierno de Netanyahu va a ser el «más extremista y loco» de la historia de Israel

9 diciembre, 2022

El primer ministro saliente, Yair Lapid, se suma a las protestas contra el Ejecutivo que está gestando Benjamín Netahyahu.

El primer ministro saliente, Yair Lapid, se unió a las manifestaciones contra el nuevo gobierno que está armando el primer ministro designado, Benjamín Netanyahu.

Los manifestantes se reunieron en Tel Aviv para protestar contra el nuevo Ejecutivo que aún no ha asumido.

Lapid aseveró que la próxima coalición gobernante será la más extremistas de la historia de Israel.

«Estamos aquí para decirle al nuevo gobierno que se está estableciendo que no somos vuestos tontos. No estamos aquí solo para pagar los impuestos por ustedes y enviar a nuestros hijos al ejército para un gobierno que no envía a sus propios hijos a al ejército».

Lapid también acusó al líder del partido Noam, encabezado por el diputado Avi Maoz, de homofobia y misoginia, y enumeró los antecedentes delictivos del diputado Itamar Ben Gvir, que encabeza el partido supremacista Otzma Yehudit (Poder Judío).

«Avi Maoz, que desprecia a las personas LGBT y odia a las mujeres, no enseñará a nuestros hijos. Itamar Ben Gvir, un criminal violento que fue condenado por apoyar el terrorismo y no sirvió en el ejército ni siquiera un solo día de su vida, no enviará a nuestros hijos al combate».

«Lo que se está armando en este momento no es un gobierno del Likud o un gobierno de derecha, es el gobierno más extremista y loco en la historia del país», apuntó Lapid.

“Netanyahu es débil y sus socios, que son más jóvenes, decididos y radicales que él. Lo han obligado a ceder, sin condiciones. Pero no nos rendiremos”.

«Estamos luchando por el país que amamos, por nuestra democracia, por nuestros soldados, y por el futuro de nuestros hijos. Nunca nos rendiremos».