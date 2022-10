Lapid abordará con Kuleba el posible apoyo militar de Israel a Ucrania

19 octubre, 2022

El primer ministro en funciones, Yair Lapid, abordará el jueves en una llamada telefónica con el ministro ucraniano de Exteriores, Dimitri Kuleba, la posible ayuda militar de Israel que Ucrania tanto ha demandado en casi ocho meses de guerra, según el portal israelí Ynet.

En esa llamada, según el medio hebreo, el jefe de la diplomacia ucraniana presentará oficialmente ante Lapid su solicitud de asistencia militar a Israel, país que, aunque ha defendido la soberanía e integridad territorial de Ucrania y condenado la invasión rusa, ha sido reticente a enviar ayuda militar por su delicada relación estratégica con Rusia.



Kuleba anunció en rueda de prensa en Kiev que iba a enviar una nota oficial a Israel solicitando suministros de defensa aérea, ya que Ucrania enfrenta en los últimos días una serie de ataques suicidas con aviones no tripulados por parte de Rusia.



Ucrania afirma que los drones «kamikaze» fueron suministrados a Moscú por Irán, por lo que Kuleba ha propuesto al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que corte relaciones diplomáticas con Teherán.



La relación entre Israel y Rusia -tradicionalmente fluida- se ha mantenido tensa desde el inicio de la guerra en Ucrania debido al alineamiento israelí con las potencias occidentales que condenaron la invasión.



Sin embargo, hasta el momento Israel no impuso sanciones a Rusia ni envió ayuda militar a Ucrania más allá de materiales de protección personal para sus tropas como cascos o chalecos antibalas.



Esta posición se debe principalmente a al acuerdo estratégico de Israel con Rusia en el marco del conflicto armado en Siria, donde Moscú tiene una importante presencia y hace la vista gorda ante los bombardeos israelíes sobre milicias proiraníes.



La moderación israelí en su respuesta ha motivado múltiples reclamaciones por parte propio Zelensky, de raíces judías, quien en múltiples ocasiones ha mostrado su indignación por no haber recibido el armamento solicitado a Israel, en particular su eficaz sistema antimisiles Cúpula de Hierro.



Medios hebreos señalan, no obstante, que es poco probable que la llamada de Lapid con Kuleba cambie la postura israelí, aunque el hecho de que haya accedido a la conversación es un avance.

(Con información de EFE)