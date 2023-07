Ladran, Sancho, señal que cabalgamos

3 julio, 2023

Esta frase no es de Don Quijote, la famosa novela de Cervantes, la que sí encontramos en ese libro es esta otra, pero ambas sirven: Donde una puerta se cierra, otra se abre.

Hemos escrito anteriormente sobre el fenómeno psicológico que se da cuando sobran elementos naturales, que nadie se preocupa de la posibilidad de que en un futuro la naturaleza nos prive de esa ventaja. Nos referíamos al actual problema de agua que se está dando en Uruguay, especialmente en Montevideo y alrededores.

Hoy mencionaremos el caso contrario, o sea cuando la naturaleza -o el ser humano- nos priva de muchas ventajas, dándonos en cambio graves problemas que debemos resolver de inmediato porque se trata de sucumbir si no lo hacemos. Aquí aplicamos la frase del título, para cerrarle la boca a los antisemitas, y la frase de Cervantes para explicar la realidad. (*)

Hablaremos sobre temas muy variados, y los resultados, hablando específicamente del Estado de Israel.

DEPORTES – En Israel, al estar rodeado de enemigos, con varios cientos de miles de misiles y otros proyectiles y armas apuntando hacia la población civil, las amenazas de eliminar al país entero que a diario gritan por los medios de información iraníes (incluso lo dicen en las reuniones de la ONU), con atentados terroristas contra israelíes dentro y fuera de su territorio, está obligado a tener servicio militar obligatorio para los jóvenes (hombres y mujeres) a partir de los 18 años de edad.

A pesar de eso, tal vez para contrarrestar esa desventaja, los israelíes están demostrando al mundo cierta superioridad en muchos deportes, y especialmente con jóvenes en edad de servicio militar.

Hemos visto la cantidad de medallas ganadas por Israel en las últimas olimpíadas, tanto en las normales como en los juegos paralímpicos.

Estamos viendo estos días a jóvenes israelíes con logros en fútbol internacional: segundos en el mundial sub19, terceros en el mundial sub 20, por ahora entre los mejores cuatro en el campeonato europeo sub 21, veremos qué sucede en los próximos dos partidos.

Esto sirve para demostrar el error de nuestros enemigos. Indonesia se negó a que el seleccionado israelí jugara en sus canchas, por lo que perdió su derecho a que el campeonato se jugara en ese país. Israel tiene que subir su nivel de competencia por no poder pertenecer a ligas asiáticas o africanas porque países musulmanes no lo aceptan, por lo que tiene que jugar en las ligas europeas que tienen un nivel superior. En los seleccionados de Israel juegan juntos judíos con musulmanes y cristianos, mostrando su gran camaradería. O sea que un jugador musulmán puede jugar en Israel, pero si un jugador palestino musulmán jugó en Israel, en países musulmanes y en Cisjordania y Gaza palestinas no les permiten jugar y son tratados como traidores.

Se da también que en las olimpíadas algunos competidores como por ejemplo un egipcio y un iraní, prefirieron no presentarse y quedar eliminados para no tener que competir con israelíes. Se puede decir que eso es mezclar política con deporte, pero es mucho más que eso: es fanatismo religioso sumado al nacionalismo político.

MUSICA – Sabiendo que a nivel mundial el pueblo judío siempre se destacó con músicos famosos, en el festival de Eurovisión los israelíes se tuvieron que enfrentar al boicot que algunos países le hicieron. Pese a todas las dificultades ya van ganados varios festivales y en otros tuvieron posiciones destacadas. Vale mencionar las campañas del movimiento BDS para que músicos y cantantes no actúen en Israel.

AGUA POTABLE – Toda la zona de Medio Oriente sufre de escasez de agua potable. El Estado de Israel, años antes de su declaratoria de independencia ya estaba trabajando en lograr fuentes de agua potable y tuberías para su almacenamiento y distribución.

De las guerras entre tribus árabes por la posesión de pozos de agua en los desiertos, Israel pasó a racionalizar su uso y lograr tanto perforaciones para obtener agua subterránea como instalación de plantas desalinizadoras que potabilizan agua del mar. Hoy en día abastecen de agua a Jordania, y a los palestinos de Cisjordania y de Gaza, además de brindar asesoramiento a países con problemas de agua. (**)

GANADERIA – De la pobre existencia de ovejas y cabras que se alimentaban con los pocos yuyos que crecían entre las rocas y en los oasis, hoy tiene cantidad de ganado lechero y praderas con pasto para alimentar el ganado.

AGRICULTURA – Al crearse el Estado de Israel, prácticamente lo único que había era árboles de cítricos y un poco de olivos, el resto era pantanos y desiertos. Hoy Israel tiene abastecimiento de todo lo que es vegetal e incluso exportación, además de estar a la vanguardia de la tecnología tanto en el estudio de la genética para el mejoramiento de las especies como el inventar especies nuevas, y la fabricación y uso de pesticidas de la mejor calidad. Tema aparte es la invención y utilización del riego por goteo, que sumado al aumento de las fuentes de agua y la purificación y reutilización del agua residual mejoran y aumentan la capacidad de producción de vegetales comestibles.

CIENCIAS – Por tener la naturaleza en contra y el estado de guerra constante con los países cercanos y el terrorismo, se acentuó también la dedicación a las diferentes ciencias. Existen muchas universidades colmadas de estudiantes (***), y que contienen institutos de investigación de diferentes ramas, de los que salen nuevos medicamentos y vacunas, cura y prevención de muchas enfermedades, sistemas electrónicos y mecánicos para mejorar el nivel de vida especialmente para ciertas discapacidades, así como invenciones y adelantos en mecánica, computación, etc.

Hacemos notar que la Universidad Hebrea de Jerusalén fue fundada por habitantes judíos antes de la creación del estado.

EJERCITO Y ARMAMENTO – En estos rubros lamentablemente también Israel ha tenido que superarse, y en vez de depender de países que a veces aceptan vender y a veces se niegan, está a la vanguardia de inventar y perfeccionar con tecnología de avanzada, porque está en juego la existencia misma del país.

En síntesis, los eternos antisemitas no tienen argumentos válidos contra Israel, tienen que inventarlos, mentir y mentir. Puede ser que haciéndolo logren mejorar el mal estado de sus vesículas biliares.

por Mauricio Aliskevicius

(*) – La eterna lucha contra los antisemitas es informar y explicar la realidad, ante las mentiras que ellos inventan. Antisemitismo, antiisraelismo, antisionismo son palabras algo diferentes pero el significado de fondo es el mismo: antijudaísmo.

(**) – Quienes gustan del cine pueden ver en la película “Laurence de Arabia” que las tribus musulmanas tenían sus propias fuentes de agua potable, y que mataban a quien siendo de otra tribu osaba tomar un sorbo de agua de sus manantiales.

(***) – Quien visite cualquier universidad israelí encontrará un gran porcentaje de estudiantes musulmanes, que se pueden distinguir únicamente las mujeres por la forma de cubrirse el cabello, diferente a las religiosas judías.