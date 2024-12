“La vergüenza cambió de lado”: todo el terrible caso Pelicot en un libro digital que se lee gratis

El caso de la mujer a la que su marido violó e hizo violar conmovió al mundo. Leamos, la editorial digital de Infobae, publica ahora un ebook que cuenta los hechos, la palabra de los protagonistas y las interpretaciones. Se descarga gratis de Bajalibros

El mundo se asombró, se apenó, se ensombreció cuando se conoció la historia del electricista francés de 72 años que violaba y hacía violar a su mujer, que acaba de cumplir esa edad. Era septiembre, el estupor no dejó de crecer con cada detalle. El hombre había empezado en 2011 y fue descubierto en 2020 un poco por casualidad: el guarda de un supermercado lo vio filmando debajo de las polleras de unas muchachas.

De ahí en más, lo que se sabe: un policía atento supuso que si filmaba en el supermercado no sería la primera vez y que en algún lado estarían esas grabaciones. Allanaron la casa. Encontraron una computadora con más registros de lo imaginable. Se veía a una mujer tirada en una cama, como un muñeco de trapo. Era Gisèle, la esposa del electricista Dominique Pelicot. Nos asomábamos a un pozo de horror sin fondo.

Luego, los detalles. ¿Quiénes eran los hombres que estaban ahí, violando a esa señora mayor dormida? Supimos que tenían entre 26 y 74 años y las profesiones más diversas. Era imposible hacer un perfil y eso daba más horror todavía. ¿Cualquiera era capaz?

Y estaba la hija, Caroline, que también estaba en una foto y que en 2022 publicó su libro Y dejé de llamarte papá contándolo todo, aunque cambiando los nombres. Y los dos hijos varones que dijeron haber perdido su infancia. Claro, sus recuerdos quedaron detrás de esa capa sucia y olorosa. Papá, el que se supone que te cuida…

Y entonces apareció, enorme, Gisèle. La señora no estaba derrumbada. Había sido violada ¿cuántas veces? ¿por cuántos hombres? La había entregado ese hombre que creía maravilloso. Todo su pasado estaba en la basura. Pero ella se puso de pie y dijo la gran frase: “La vergüenza tiene que cambiar de lado”. Lo oprobioso no era que te hubieran manoseado, penetrado, abusado, unos desconocidos. Lo oprobioso era ser un violador. Gisèle sacó fuerza y apuntó al centro. Miles de personas alrededor del mundo estuvieron con ella. “Gracias Gisèle”, decían los carteles en las marchas que la apoyaban, alrededor del mundo. Gracias por haber visto tan claro, por haber mostrado lo que les pasaba a muchas, por no haber dado un paso atrás, por haber elegido un juicio abierto y que quedara al aire la vergüenza… de ellos.

Por supuesto que sobre esta historia se habló, se discutió, se escribió mucho. Había muchas entradas posibles. ¿Era esto inhumano o una forma horrible de la humanidad?

El libro y cómo se hizo

Esta historia y las preguntas que generó impulsaron al equipo de Leamos, la editorial digital de Infobae, a compilar una gran cantidad de información y transformarla en un libro electrónico al que se puede acceder gratuitamente desde Bajalibros. Para manejar el extenso volumen de datos y cumplir con las demandas de rapidez en la producción, se decidió emplear herramientas de Inteligencia Artificial.

El proceso comenzó con el diseño de un “bot” especializado, desarrollado por una experta. Este bot se alimentó con materiales previamente seleccionados por el equipo periodístico, asegurando que la información fuese confiable. Los editores y la experta en IA, valiosamente involucrados, estructuraron el relato del libro y guiaron al bot en la narración de la compleja y delicada historia.

Una vez que el bot concluyó su parte del trabajo, el equipo humano verificó los datos, agregó citas textuales pertinentes y finalmente incorporó columnas de tres autoras -HInde Pomeraniec, Luciana Peker y Patricia Kolesnicov- que ya habían sido publicadas en Infobae. Para el relato, aunque se buscó mantener una precisión en la información esencial, también se dio cabida a ciertos “puntos ciegos” a través de la licencia narrativa, plasmando atmósferas y diálogos que profundizan en la historia a través de la ficción.

Este proyecto representa un esfuerzo colaborativo entre la tecnología de IA y el talento humano, brindando una perspectiva sobre uno de los incidentes más conmovedores del año.

