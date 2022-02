La Unión Europea se está volviendo a regañadientes más dura con Putin

22 febrero, 2022

Los europeos seguramente recuerdan lo que sucede cuando dejas que un autócrata se salga con la suya acaparando territorios con la esperanza de que el último bocado sea el último.

Por el Dr. Emmanuel Navón

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le dijo el sábado al presidente ruso, Vladimir Putin, que Occidente respondería con decisión si hubiera una invasión de Ucrania.

El sábado, Biden consultó con el presidente francés Emmanuel Macron, quien habló con Putin y el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, informó Reuters.

Berlín y París prefirieron mantener un perfil bajo en la crisis de Ucrania. El canciller alemán, Olaf Scholz, no está dispuesto a posponer la apertura de Nord Stream 2, y el presidente francés, Macron, se postula para la reelección en un país donde los sentimientos prorrusos son profundos.

Sin embargo, la presión de EE. UU. sobre Scholz y el afán de Macron por robar el centro de atención en la era posterior a Merkel ha empujado a ambos líderes a expresarse más y estar más unidos. ¿La postura más dura de la UE ayudará a calmar la crisis?

Hasta hace un par de meses, Alemania estaba dirigida por la respetada Angela Merkel. Tenía el respeto de Putin. Scholz, el sucesor de Merkel, no es tan carismático y se ha mostrado tímido y pasivo ante la crisis de Ucrania. Scholz fue convocado a Washington a principios de este mes, donde los funcionarios se quejaron de que “Scholz se ha vuelto mudo”.

La negativa de Alemania a entregar armas a Ucrania está causando frustración en Kiev y entre los miembros de la OTAN. Después de la reunión en la Casa Blanca la semana pasada, Biden y Scholz intentaron mostrar un frente unido. Sin embargo, Scholz se negó a abstenerse de activar el gasoducto Nord Stream 2 si Rusia invadía Ucrania.

Bajo Merkel, por el contrario, Alemania había sido dura con Putin y había actuado con rapidez. Cuando Rusia invadió y se anexó Crimea en 2014, Merkel fue proactiva y convenció a todos los miembros de la UE para que impusieran sanciones a Rusia. Junto con Francia, Alemania había establecido el llamado “formato de Normandía”, que incluía a Rusia y Ucrania.

En aquel entonces, Europa había estado en la mesa de negociación. Hoy, Putin habla directamente con Biden por encima de las cabezas de los europeos. Putin sonó desdeñoso después de reunirse con Macron en Moscú la semana pasada y sugirió que su único interlocutor real era Biden. Esto es, por supuesto, parte de la vieja práctica de Rusia de divide y vencerás cuando se trata de la OTAN. Pero Putin no habría ignorado a Merkel de la forma en que ignoró a Scholz hasta ahora.

Para Putin, Scholz es un interlocutor más conveniente que Merkel porque carece de su autoridad y seriedad y es miembro de los socialdemócratas (SPD). Habiendo crecido en Alemania Oriental, Merkel no simpatizaba con Rusia. Además, también era fuertemente atlantista como el resto de su partido, la Unión Demócrata Cristiana (CDU).

Los socialdemócratas, por el contrario, se han inclinado históricamente más favorablemente hacia Rusia. Desde la Ostpolitik de Willy Brandt a principios de la década de 1970, el partido a veces ha sido apodado Russlandversteher, o «un entendido de Rusia». Además, el excanciller alemán Gerhard Schröder, miembro de los socialdemócratas, ha sido muy simpatizante de Rusia y ha estado en la nómina [de sueldos] de Putin durante años, presidiendo el consorcio que construyó Nord Stream 1 y 2.

Además de presidir los proyectos de Nord Stream, Schröder se unió al directorio del gigante gasista ruso Gazprom. Además, Schröder acusó recientemente a Ucrania de “ruido de sables”. Ciertamente, Schröder ya no es canciller y Brandt suena a historia antigua.

Pero las preocupaciones sobre el nuevo gobierno de Alemania con respecto a Rusia no son infundadas. Recientemente, el gobierno despidió al vicealmirante Kay-Achim Schönbach, el jefe de la Armada alemana, por decir que Occidente debería mostrar respeto a Putin y reclutar a Rusia como aliado contra China.

Aunque Schönbach fue despedido por sus comentarios, expresó un sentimiento compartido por muchos responsables de la toma de decisiones en Alemania. De hecho, el concepto de Russlandversteher se ha actualizado con el de Putinversteher: aquellos que entienden a Putin.

Desde su negativa a suministrar armas a Ucrania hasta su insistencia en construir Nord Steam 2, que aumenta la dependencia de la UE del gas natural ruso y al que EE. UU. se opuso, se considera que Alemania socava un frente occidental unido.

Nord Stream se construyó bajo Merkel y, por lo tanto, los socialdemócratas no son los únicos culpables de la dependencia de Europa del gas natural de Rusia. La UE podría imponer sanciones más estrictas a Rusia, pero Putin podría cerrar los gasoductos a la UE en respuesta.

Las consecuencias serían inmanejables, especialmente en invierno, ya que la UE importa alrededor de un tercio de su gas natural de Rusia (en promedio, aunque países como Austria y Finlandia importan todo su gas natural de Rusia). Por supuesto, cerrar el grifo del gas también sería costoso para Gazprom, y las duras sanciones occidentales dañarían la economía rusa.

Sin embargo, Rusia podría aguantar durante bastante tiempo, gracias a los 600.000 millones de dólares de reservas que se encuentran en su banco central. Y hasta ahora, Gazprom ha ganado bastante dinero gracias a los precios más altos del gas producidos por la crisis. Entonces podría ser que mantener la situación sin guerra sea lo suficientemente bueno para Putin.

Alemania plantea un problema a la UE con respecto al gas natural porque consume una cuarta parte del suministro de gas de la UE. Además, se ha vuelto más dependiente del gas natural desde que decidió cerrar las plantas nucleares tras el desastre de Fukushima.

Alemania, sin embargo, no es la única razón por la que Putin difícilmente se enfrenta a una respuesta europea unida. Francia también es parte del problema.

No existe un equivalente francés para la expresión alemana Russlandversteher, pero existe un equivalente francés para la actitud. De hecho, el ex primer ministro francés François Fillon se agregó recientemente a la nómina [de sueldos] de Putin al unirse a la junta directiva de Sibur, el gigante petroquímico de Rusia.

A diferencia de sus homólogos alemanes, los conservadores franceses no son unánimemente atlantistas, ni mucho menos. Fillon, que se postuló para presidente en 2017 como candidato gaullista, es rusófilo. La política exterior gaullista siempre se centró en reducir la dependencia francesa de los Estados Unidos. Por lo tanto, Charles de Gaulle sacó a Francia del mando militar de la OTAN en 1966.

Durante la crisis de Irak de 2003, el expresidente francés Jacques Chirac (él mismo un gaullista) había criticado a los gobiernos de Europa del Este, que estaban a punto de unirse a la UE, por atreverse a mostrar su apoyo a los Estados Unidos. Francia había construido un frente único contra la guerra en Irak con Rusia y Alemania.

Macron no es gaullista, aunque la tradición gaullista inspira principalmente su política exterior. Apenas ha contribuido a mostrar un frente unido frente a Rusia. Por el contrario, calificó a la OTAN de “muerto cerebral” y llamó al “diálogo” con Rusia hace dos años.

Al igual que Chirac hace dos décadas, Macron ha estado planteando la idea de un ejército europeo, algo a lo que los estadounidenses se han opuesto constantemente como una idea que corre el riesgo de socavar la OTAN.

Macron habla de manera algo confusa sobre una «autonomía estratégica», una forma típica francesa de usar el lenguaje en código. Pero los países de Europa del Este se oponen a la idea tanto como Estados Unidos. Además, las declaraciones y puntos de vista de Macron sobre la OTAN le han hecho el juego a las tácticas de divide y vencerás de Putin.

Mientras Scholz estaba en Washington, Macron voló a Moscú y Kiev. Si bien los esfuerzos de Macron para desactivar la crisis son genuinos, su diplomacia no está ajena a las próximas elecciones en Francia. Las elecciones presidenciales de Francia tendrán lugar en abril y Macon no puede permitirse ir en contra de la opinión pública francesa.

La opinión pública francesa está dividida con fuertes simpatías rusas que trascienden la derecha y la izquierda. La candidata presidencial por la centroderecha, Valerie Pecresse, es una conservadora moderada comprometida con la OTAN. Sin embargo, otros contendientes con puntos de vista bien definidos, tanto de derecha como de izquierda, simpatizan más con Rusia que con Estados Unidos. Esto incluye a Marine Le Pen y Eric Zemmour a la derecha y Jean-Luc Melanchon a la izquierda. Los tres se han comprometido a sacar a Francia de la OTAN.

Putin sabe que puede contar con la opinión pública francesa. Sin embargo, es probable que las cosas se vean diferentes después de las elecciones. Según el modelo electoral de The Economist, Macron tiene un 79% de posibilidades de reelección. Si es reelegido, es probable que Macron se vuelva más duro con Rusia, ya sea que Putin invada Ucrania o no.

Al comienzo de su mandato, hace cinco años, Macron intentó impresionar a Putin invitándolo al Palacio de Versalles y entablando una relación personal en su casa de vacaciones en la costa mediterránea. Pero Putin ha ignorado mayormente a Macron. Macron también se ha enfadado por el despliegue de mercenarios rusos del Grupo Wagner en Malí, donde las tropas francesas están bajo presión.

Macron ahora llama a Rusia una “potencia desestabilizadora” por atacar a las antiguas repúblicas soviéticas con ataques híbridos, poniendo así en peligro la seguridad de Europa. Macron advierte ahora de “graves consecuencias” si Rusia invade Ucrania. Ya no quiere que lo acusen de ser demasiado blando o incluso cómplice de Moscú o de dividir a la UE y la OTAN. Además de la amenaza de sanciones económicas, Macron también desplegó tropas francesas en Rumania para fortalecer la presencia de la OTAN allí.

El 8 de febrero, un día después de la reunión de Putin-Macron en Moscú y la reunión de Biden-Scholz en Washington, se llevó a cabo una reunión trilateral en Berlín entre los líderes de Francia, Alemania y Polonia. Los dos pesos pesados ​​de la UE finalmente muestran un frente unido con Polonia, un miembro de la UE y la OTAN que comparte frontera con Rusia (el enclave de Kaliningrado).

Finalmente, Scholz emitió una declaración enérgica sobre Ucrania en la que decía: “Una nueva violación de la integridad territorial y la soberanía de Ucrania es inaceptable y tendría consecuencias de gran alcance para Rusia, política, económica y seguramente también estratégicamente”.

Es de esperar que este nuevo frente europeo y las conversaciones más duras que surjan de Berlín convenzan a Putin de llegar a un compromiso sobre las relaciones de Ucrania con la OTAN y la UE. Los europeos seguramente recuerdan lo que sucede cuando dejas que un autócrata se salga con la suya acaparando territorios con la esperanza de que el último bocado sea el último. Y si Putin se sale con la suya conquistando Ucrania, el presidente chino, Xi Jing Ping, se sentirá seguro de tomar el control de Taiwán.

Una posible explicación del comportamiento de Putin es que está utilizando la crisis de Ucrania, que él mismo creó, para levantar las sanciones económicas impuestas a Rusia tras la anexión de Crimea en 2014. Si la situación fabricada por Putin se reduce al levantamiento de las sanciones; un compromiso podría estar a la vuelta de la esquina.

Por otro lado, si se toma en serio su agenda revisionista en Europa del Este, es probable que la crisis dure e incluso se intensifique.

Fuente: JISS The Jerusalem Institute for Strategy and Security