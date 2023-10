La Unión Europea pide esperar a tener toda la información antes de posicionarse sobre el caso del hospital

18 octubre, 2023

El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, descartó pronunciarse sobre la autoría del ataque contra un hospital en Gaza «sin tener toda la información».

«No lo sé y no puedo decir nada sobre algo que no conozco. Esto es muy sensible. No puedo atribuir un acto sin tener todo el conocimiento y en este momento no lo tengo. Parece que el presidente (de Estados Unidos, Joe) Biden puede tener más información que yo y aún así no está seguro«, dijo Borrell a la salida de un debate en el Parlamento Europeo sobre la situación en Oriente Medio.

Pese a no determinar aún la autoría del ataque, consideró «evidente es que hay centenares de muertos y que, cuando esta guerra acabe, los muertos seguirán muertos y los heridos probablemente no se van a recuperar».

«Espero que esto sea una llamada a la comunidad internacional para darse cuenta que el problema palestino no se resuelve solo», dijo Borrell, que pidió «un compromiso activo» de la Unión Europea en desempolvar las negociaciones de paz en la región.

Además, insistió en que «condenar el ataque terrorista sufrido por Israel no quita que también mostremos preocupación por lo que está pasando en Gaza» y aseguró que «todo el mundo en la UE está de acuerdo en que el derecho de defensa de Israel tiene que aplicarse de acuerdo con el Derecho internacional humanitario».

«La Unión Europea tiene una clara posición de condena absoluta a esos ataques terroristas que no ayudan para nada a resolver el conflicto y que probablemente están pensados para provocar una reacción de Israel que haga imposible que se continúe con los acuerdos de Abraham. Plena condena de los actos terroristas y al mismo tiempo la exigencia de que la respuesta defensiva de Israel no viole el Derecho internacional humanitario», incidió.

«El Derecho humanitario impide cortar el agua a una población asediada, entre otras cosas», añadió el jefe de la diplomacia comunitaria.

