La Unión Europea intentando destruir lo que quiere construir Israel

1 noviembre, 2021

Con amigos como la Unión Europea es evidente que Israel no necesita enemigos con estos ya tiene más que suficiente para empezar otro conflicto.

José I. Rodríguez

En una recurrente acción contra Israel la Unión Europea sigue metiendo las narices dónde no le compete y dónde de ninguna manera le interesa entrometerse de forma tan continuada. Cada vez que Israel anuncia la construcción de viviendas los europeos, los americanos, los árabes y los chinos, por citar los más pesados en el sentido más amplio de la palabra, empiezan a levantar la voz ronca de la infamia contra Israel.

A ver ¿Quién se cree que es la Unión Europea para presionar a Israel? Los europeos en particular y medio mundo en general se creen custodios y guardianes de la tradicionalmente conocida como Tierra Santa. En una involución mental digna de ser estudiadas en las universidades y centros psiquiátricos de medio mundo, Europa siempre se ha creído tener derechos adquiridos sobre Israel y los judíos.

No hay vez en que Israel haga un anuncio de su proyecto de construcción de viviendas en el cual los europeos y sus comparsas norteamericanos no se embriaguen o cieguen con el “whisky” de la crítica furibunda contra los judíos. Menos Chivas y más chivarse, entiéndase poner en evidencia, de los destructivos planes de los vecinos de Israel para tomar por la fuerza el espacio israelí de convivencia de sus habitantes.

El moderno Estado de Israel está donde debe de estar, pero le faltan miles de kilómetros cuadrados para completar el territorio que el Cielo le asignó en el albor de los tiempos. La Tierra es Santa por el Santo que se la otorgó para siempre incluyendo a todas las generaciones pasadas, presentes y venideras ¿Qué país soberano no construye cuándo quiere o necesita viviendas para sus habitantes? Qué alguien nos lo explique. Las avezadas cabezas pensantes de la Unión Europea no tienen otra cosa en la que perder su tiempo que ocuparse de las viviendas que quiere construir Israel ¿Por qué no se ocupan los europeos de construir viviendas para sus propios ciudadanos? La viga de madera en el ojo europeo les impide ver que una proporción inasumible de su población, dado que son un continente supuestamente avanzado, viven en el mejor de los casos en diminutos apartamentos levantados por la especulación sobre el terreno edificable.

La vida en la Vieja Europa como algunos la han definido no es vida desde hace siglos siendo la vivienda la peor de las condiciones que tiene que sufrir una población envejecida que ya solo les queda los asilos y esto solo a los más afortunados o los que tienen fortunas amasadas bajo la ya mencionada e inhumana especulación inmobiliaria. La necesidad de viviendas dignas que se precisan en Europa en particular sería posible levantarlas en poco tiempo con tan avanzados sistemas de construcción que hoy en día se tienen ¿Qué impide a Europa construir viviendas para sus ciudadanos? La mirada envidiosa y crítica contra Israel es un lastre moral y ético que frena toda política de vivienda en la propia Europa. No construyen más los europeos porque solo se ocupan en destruir los proyectos ajenos entiéndase principalmente los proyectos de Israel.

Para colmo de entrometimiento lascivo y denigrante son los árabes amigos ficticios de los europeos, aunque se autodefinan como palestinos, los que en el mismo seno de la Unión Europea y sus instituciones presionan con sucias monedas de cambio para que Europa impida que Israel construya sea dónde sea. La mal llamada e imaginaria “línea verde” no debe ser tenida en cuenta por Israel a la hora de construir viviendas, carreteras, hospitales, escuelas, universidades o cualesquiera servicios a la comunidad que considere oportunos. La única línea válida para Israel a la hora de construir es la frontera marcada por el Cielo diseñada a lo largo del Tanaj. Toda consideración europea o internacional al respecto está fuera de lugar y de su incumbencia. Israel construye, crece y prospera mientras sus enemigos destruyen, decrecen y se arruinan. Así es la vida de los enemigos de Israel compañeros. Hazlo saber.