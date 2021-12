La tradición de Jánuca en Rusia corrió peligro por el cambio climático

1 diciembre, 2021

Desde 2004, en algunas ciudades rusas se coloca una menorá de hielo durante la festividad de Jánuca.

La tradición de algunas comunidades judías de Rusia se puso en peligro a causa del cambio climático y la llegada temprana de Janucá. Desde 2004 se ha vuelto una costumbre en Siberia y otras ciudades, poner una menorá de hielo gigante, adornada con luces.

El cambio climático sigue trayendo fuertes consecuencias en los distintos ámbitos de la vida en la Tierra. Esta vez una tradición judía se llevó a cabo defectuosamente a causa del calentamiento global. Al no hacer tanto frío, y los lagos no estar congelados en Rusia, fue difícil conseguir el hielo necesario para hacer la escultura.

Aunque al final se pudo realizar en Siberia, las luces no fueron colocadas por la debilidad de la composición de la menorá. Además, otras comunidades rusas no pudieron levantar sus propias esculturas debido al clima. También fue un factor importante la llegada de Jánuca a principios de diciembre, cuando todavía no suele hacer tanto frío.