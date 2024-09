La taiwanesa Gold Apollo niega haber fabricado los dispositivos que detonaron en el Líbano

Efectivos del grupo terrorista Hezbollah en una ceremonia Foto archivo: Khamenei.ir CC BY 4.0 vía Wikimedia Commons

La empresa taiwanesa Gold Apollo negó este miércoles haber fabricado los dispositivos ‘buscapersonas’ que se utilizaron en la explosión que provocó al menos nueve muertos y miles de heridos en el Líbano, informaron medios locales.



En declaraciones a un grupo de periodistas, el presidente de la compañía, Hsu Ching-kuang, aseguró que los dispositivos empleados en las detonaciones no fueron fabricados por Gold Apollo, sino que tan solo llevaban su logo impreso, y subrayó que impulsará una “demanda internacional” por este incidente.



“¡Me han arruinado!”, manifestó Hsu, furioso, durante el encuentro, según declaraciones recogidas por el medio taiwanés CTI News.



El directivo de Gold Apollo, una compañía con sede en Nuevo Taipéi, explicó que su empresa llevaba dos años colaborando con la firma distribuidora de sus productos, la cual mostró “interés” en diseñar ‘buscapersonas’ bajo el logo de Gold Apollo.



“Los ‘buscapersonas’ involucrados en las explosiones llevaban menos de dos años en el mercado”, aseveró Hsu, agregando que la distribuidora estaría afincada en Europa.



Actualmente, el presidente de Gold Apollo y la Policía taiwanesa están “revisando los detalles del incidente” en la sede de la compañía, que en unas horas publicará un comunicado sobre lo sucedido, de acuerdo a CTI News.



Según fuentes anónimas citadas por el New York Times, el grupo terrorista Hezbollah encargó a Gold Apollo unos 3.000 ‘buscapersonas’ que fueron manipulados por Israel antes de llegar al Líbano.



Los explosivos fueron implantados junto a la batería de cada uno de los dispositivos con un mecanismo para poderlos detonar de forma remota.



El martes los dispositivos recibieron un mensaje que simulaba provenir de la cúpula de Hezbollah, pero que en realidad sirvió para hacer estallar los explosivos, dejando al menos nueve muertos y más de 2.800 heridos, según cifras del Ministerio de Salud libanés.



Los ‘buscapersonas’ estaban programados para emitir un pitido durante varios segundos antes de la explosión.



Tanto Hezbollah como el Ministerio de Exteriores libanés atribuyeron el incidente a un «ataque cibernético israelí, en el que han sido detonados un gran número de mensáfonos», mientras que el Estado de Israel todavía no se ha pronunciado al respecto. EFE y Aurora

