La resistencia judía en contra de la Alemania nazi durante el Holocausto

3 octubre, 2023

Debido a la cuidadosa organización y abrumador poderío militar del nazismo del Estado alemán y sus partidarios, muchos judíos fueron incapaces de resistir a los asesinatos.

Sin embargo, hubo muchos casos de intento de resistencia de una forma u otra, y más de un centenar de levantamientos judíos armados. Al comienzo de la ocupación, los judíos pensaron que al someterse a las leyes y ordenanzas alemanas, evitarían lo peor. Para que acepten su exclusión de muchas profesiones en Occidente, llevaban un signo distintivo (brazalete o una estrella amarilla), la concentración en los guetos, el trabajo forzado en las empresas que suministraban al ejército alemán etc. Los que tenían certificados de “judíos económicamente útiles” habían creído durante mucho tiempo que aquello los protegería del riesgo de arresto y deportación.

Desde el comienzo de la ocupación, los judíos tuvieron que librar una lucha diaria para sobrevivir. La mayor parte de la resistencia pasiva proviene de actos cotidianos e incluso de hábitos adquiridos. La mayor parte de la vida en el gueto fue la resistencia cultural y espiritual, como lo demuestra, por ejemplo, el establecimiento de escuelas clandestinas y el respeto de las obligaciones religiosas.

Génesis y características

La Resistencia judía como tal no tuvo la génesis, la estructura ni la organización de otros grupos de resistencia como la Resistencia francesa o italiana, ni tampoco recibió ayuda externa ni contó con agentes de enlace entre los grupos de Inteligencia de los países libres, salvo Palestina, sino que ocurrió como una sublevación a factores altamente opresivos del régimen nazi en contra de las etnias consideradas subhumanas por los nazis. Estos factores fueron representados por acciones de los comandos Einsatzgruppen (nombre de un conjunto de escuadrones de ejecución itinerantes especiales formados por miembros de las SS, SD y otros miembros de la policía secreta de la Alemania Nazi) implementados por Reinhard Heydrich y las acciones de policía alemana (Fieldgendarmerie SS) en contra de los guetos en los territorios de la Alemania nazi.

Muchos judíos polacos que lograron escapar se unieron en Francia para luchar formando l’Armée Juive o ejército judío, en español.

Si bien algunos judíos (Judenrat) eran conscientes de que no iban a salvar a todos del exterminio, lo hicieron para poder ayudar y salvar a cuantos fueran posible y para demostrar que no eran una etnia que se dejaba llevar a la muerte sin antes luchar. Cabe destacar que la inmensa mayoría de los judíos que fueron erradicados, hostilizados y encarcelados fueron llevados involuntariamente al exterminio bajo engaños bien elaborados y que el carácter de sublevación no se manifestó en la gran mayoría de ellos. Muchos judíos se refugiaron en los bosques fronterizos de Polonia, Bielorrusia y Francia tales como la región de Vilna, los bosques de Wyszkow, Novogrudok, Espinassier (Francia).

Tipos de resistencia

´Grupo de paracaidistas. Foto: Wikipedia – Dominio Público

En su libro El Holocausto: La tragedia judía, de Martin Gilbert se describen los tipos de resistencia:

«En cada gueto, en todos los trenes de deportación, en cada campo de concentración, incluso en los campos de exterminio, la voluntad de resistir era fuerte, y adoptó muchas formas. Con las pocas armas que se contaban, los actos individuales de desafío y protesta, el coraje para la obtención de alimentos y agua bajo amenaza de muerte, la necesidad de negarse a permitir que los alemanes gocen de su deseo privó más que el de pánico y desesperación.

Incluso la pasividad fue forma de resistencia. El morir con dignidad es una forma de resistencia. Para resistir a la desmoralización, la fuerza bruta del mal, que se nieguen a ser reducidas a la categoría de animales, para vivir a través del tormento, para sobrevivir a los verdugos, estos también son actos de resistencia. El mero hecho de dar testimonio de estos hechos fue, en definitiva, una contribución a la victoria. Simplemente sobrevivir fue una victoria del espíritu humano”.

Esta opinión cuenta con el apoyo de Yehuda Bauer, que escribió que la resistencia a los nazis, no sólo fue oposición física, pero cualquier actividad que dio el pueblo judío a la dignidad humana de la forma más humillante y condiciones inhumanas. Bauer se opone a la idea popular de que la mayoría de los judíos fueron a la muerte pasivamente. El autor sostiene que, dadas las condiciones que los judíos de Europa Oriental tuvieron que soportar, lo que es sorprendente es que no hubo poca resistencia, sino más bien mucha.

Resistencias pasivas

Otro hecho destacable fue la protesta de los Mischlinge o matrimonios mixtos judíos en Berlín en 1943, llamada las protestas de Rosenstraße que tuvo cierto grado de éxito al atraer a la opinión pública internacional.

Resistencia en los guetos

Los levantamientos armados en los guetos fueron revueltas organizadas por judíos y otros grupos encarcelados en guetos nazis durante la Segunda Guerra Mundial en contra de los planes de deportar a los habitantes a los campos de concentración y exterminio. Tenían como objetivo escapar de los guetos y juntarse con grupos partisanos para luchar en contra de los alemanes.

Los movimientos de resistencia se dieron en aproximadamente 100 guetos. Los judíos tuvieron una gran cantidad de obstáculos, como entrar las armas a través del contrabando, adiestrar a los luchadores en las condiciones en que estaban y organizar un plan de combate por una posible acción sorpresa de los alemanes. Si bien los judíos sabían que no iban a poder derrotar a los alemanes y que la mayoría moriría, decidieron llevar a cabo igual la lucha.

Algunos de estos levantamientos fueron masivos y organizados, en tanto que otros fueron pequeños y espontáneos. El más conocido y más grande de todos esos levantamientos tuvo lugar en Varsovia en abril de 1943 (Levantamiento del gueto de Varsovia), pero también hubo otras insurrecciones en otros guetos.

Organizaciones clandestinas en los guetos

En Polonia se creó una organización militar clandestina llamada Organización Judía de Combate debido a la influencia de lo ocurrido en Varsovia. A través de ella se llevaron a cabo levantamientos armados en diferentes guetos. En los más pequeños la organización para la lucha fue más difícil porque era más complicado mantener en secreto los preparativos y eran muy poco posibles los contactos con otras organizaciones clandestinas, pero a pesar de esto las resistencias se desarrollaron igualmente.

Una de ellas fue la rebelión del gueto de Bialistok que tuvo un gran efecto, aunque menor que el de Varsovia. Comenzó el 16 de agosto de 1943 y duró varios días, pero la mayoría de los combatientes cayeron en la lucha. También se realizaron resistencias en el gueto de Bedzin, y en los de Sosnowiecz, Tarnow y en el gueto de Cracovia.

Asimismo, surgieron otras organizaciones como la Organización Partisana Unida (P.P.O) que se formó en Vilna y que buscó realizar una resistencia en toda Europa Oriental. Otra de ellas fue la Organización Antifascista que se conformó en Kovno en 1942 y logró la liquidación del gueto en 1944. Por último, la organización constituida en Minsk realizó un gran trabajo y logró sacar a un grupo de judíos para que se unieran a los partisanos.

Resistencias más conocidas

Entre los levantamientos más famosos se pueden nombrar el de las aldeas de Starodubsk y Tatarsk. Ocurrió el 25 de octubre de 1941 y no quedaron sobrevivientes. Por otro lado, el 21 de julio de 1942 se realizó la rebelión de Kletsk en donde se incendiaron casas y los judíos huyeron a través de la fuerza. El 22 de julio del mismo año se reveló el gueto de Nesvich y el 9 de agosto el de Mir. En septiembre también hubo levantamientos en los guetos de Cachwa, Kremenets y Tuchin.​

También se pueden nombrar levantamientos de otros guetos conocidos:

Gueto de Bialystok

Gueto de Częstochowa

Gueto de Lajva

Gueto de Mizoch

Gueto de Łódź

Gueto de Leópolis

Gueto de Marcinkance

Gueto de Pińsk

Gueto de Sosnowiec

Gueto de Vilna

Resistencia en los campos de concentración

También hubo importantes esfuerzos de resistencia en tres de los campos de exterminio

En agosto de 1943, un levantamiento tuvo lugar en el campo de exterminio de Treblinka. Muchos edificios fueron arrasados por el fuego, y 70 presos escaparon, pero otros 1500 fueron asesinados. Las operaciones de gaseamiento se interrumpieron durante un mes.

En octubre de 1943, otro levantamiento tuvo lugar en el campo de exterminio de Sobibor . Este levantamiento tuvo más éxito; 11 comandantes oficiales de la SS, incluido el vicecomandante adjunto, murieron, y aproximadamente 300 de los 700 reclusos escaparon del campamento, con unos 50 supervivientes de guerra. Este escape obligó a los nazis a cerrar el campamento.

El 7 de octubre de 1944, los Sonderkommandos (mantenidos separados del resto de los prisioneros de manera que no pudieran dar detalles sobre sus asignaciones, a fin de no alertar a los prisioneros que iban a ser exterminados, y obligados a trabajar en las cámaras de gas y crematorios) del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau organizaron un levantamiento. Las reclusas habían pasado de contrabando explosivos de una fábrica de armas, y el Crematorio IV quedó parcialmente destruido por una gran explosión. En esta etapa se les unió el Kommando Birkenau Uno, que también superaron a sus guardias y escaparon del complejo. Fue entonces que el resto de los reclusos intentaron una fuga masiva, pero casi todos (unos 250) fueron asesinados poco después. (También existieron planes para un levantamiento general, en Auschwitz, coordinando un ataque aéreo Aliado y la resistencia polaca para un ataque desde el exterior.)

Grupos partisanos

Los hermanos Bielski son los hechos más destacables de la llamada Resistencia judía en contra de la opresión nazi. Hubo grupos de judíos partisanos que operaron en muchos países. Los judíos partisanos fueron más numerosos en Europa Oriental.

Organizaciones

American Jewish Joint Distribution Committee

Antyfaszystowska Organizacja Bojowa

Betar

Fareinigte Partizaner Organizacje

Hashomer Hatzair

Comité Judío Antifascista

Movimiento Juvenil Sionista

Żydowska Organizacja Bojowa (Organización Judía de Combate)

Żydowski Związek Wojskowy (Unión Militar Judía)

Fuerzas de Resistencia Judía

Mordechaj Anielewicz

Yitzhak Arad

Bielski partisans

Masha Bruskina

Eugenio Caló

Franco Cesana

Icchak Cukierman

Szymon Datner

Marek Edelman

Abba Kovner

Zivia Lubetkin

Dov Lopatyn

Moša Pijade

Haviva Reik

Hannah Szenes

Shalom Yoran

Simcha Zorin



