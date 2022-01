La productora de Shtisel y Fauda reveló secretos de la televisión en Israel

3 enero, 2022

Hace 15 años que la televisión nacional viene evolucionando a pasos agigantados. El por qué del impacto de los dichos de la gerente de Yes Studios.

Entrevistadas por The Times of Israel, la ejecutiva de la productora Yes Studios Danna Stern confirmó la diferencia de costos entre producciones de la televisión local y de Estados Unidos. Según ella, toda una temporada de Fauda vale más que un solo capítulo de una serie similar en Norteamérica.

Este dato ya había sido dicho en agosto de 2021 por el actor israelí Lior Raz. El mismo es protagonista de Fauda y Hit and Run, ambas difundidas internacionalmente por Netflix. Justamente, Stern calificó como “un éxito” a esta última, a pesar de haber sido cancelada.

“Se trató de un logro increíble”, solamente por el hecho de haber conseguido que se hiciera, por los negocios que trajeron (a Israel) y la audiencia que alcanzaron”, afirmó Stern. Y agregó: “Puede ser que los números (de público y rating) no fueran los que esperaban en Netflix, pero llegar a ese proceso y hacer una serie mitad en hebreo y mitad en inglés para una plataforma global es casi un milagro”.

La gerente general de Yes Studios comenzó trabajando como productora en la radio de las Fuerzas de Defensa de Israel. Allí estaba en medio del servicio militar obligatorio.

Sin embargo, la empresaria manifestó que ni siquiera Yes Studios puede mantener equipos fijos de escritores y guionistas. Ni tampoco elencos completos de actores y actrices, como sí ocurre en Estados Unidos.

“Shtisel no hubiera sido un éxito sin Netflix”. Así de sencillo resumió Stern la gran distancia entre Israel y el país americano. Sin embargo, también destacó que la televisión local creció mucho desde hace 15 años cuando producían “telenovelas malas”.