La presidenta de la comunidad de Madrid defiende a Israel en una conferencia en Polonia

Investidura de Isabel Díaz Ayuso, 2019. Foto: PP Comunidad de Madrid/CC BY 2.0, via Wikimedia Commons.

Isabel Díaz Ayuso se refirió al conflicto en Israel en la reunión anual en recuerdo del Holocausto organizado por la Asociación Judía Europea

Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, participó y dio un discurso en el marco de la reunión anual en recuerdo del Holocausto de la Asociación Judía Europea en Cracovia, Polonia.

Díaz Ayuso compartió parte de su viaje a Polonia a través de sus redes sociales, en las que se la vio recorriendo el Museo POLIN, que reúne la historia de los judíos polacos en el gueto de Varsovia, el campo de concentración y exterminio de Auschwitz y también en la conferencia.

A partir de esa experiencia, la política madrileña escribió que “más de 1.100.000 personas murieron en Auschwitz. Su ‘delito’ era ser homosexuales, gitanos, tener alguna discapacidad, ser prisioneros políticos… El 90%, judíos. No hace tanto ni tan lejos se cometieron los más graves delitos contra la humanidad. No olvidar para no repetir”.

Además, expresó que “las democracias liberales deben ser defendidas por todas las demás. Este es el triunfo del mundo libre sobre el nazismo, el comunismo, el terrorismo y todas las formas de totalitarismo que nos amenazan. En contra del antisemitismo. Con la libertad, la vida y la verdad”.

Durante su intervención en el encuentro anual, Ayuso condenó el creciente antisemitismo en el mundo y defendió la respuesta militar de Israel a los ataques. Argumentó que es Hamás, y no Israel, el que busca exterminar a un pueblo entero.

Por otro lado, Ayuso se refirió en su discurso a Kfir Bibas, el bebé secuestrado por Hamás junto a sus padres el 7 de octubre, y le envió un mensaje directamente frente a todo el público: “Querido Kfir, que Dios te cuide, que nosotros lo haremos con el corazón”.

