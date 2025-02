La Policía alemana investiga un discurso antiisraelí pronunciado en la Berlinale

La Oficina Regional de lo Criminal de Berlín investiga un discurso del actor iraní Erfan Shekarriz, leído por el director chino Jun Li en un acto relacionado con la Berlinale, por contenidos que presuntamente ponen en duda el derecho a la existencia del Estado de Israel, lo que en Alemania está tipificado como delito.

El discurso terminaba con el lema “From the river to the sea, Palestine will be free” (Desde el río hasta el mar, Palestina será libre) lo que en determinados contextos en Alemania se considera punible.

La frase apunta a un Estado palestino con un territorio que iría desde el río Jordán hasta el Mediterráneo, lo que abarcaría todo el territorio actual del Estado de Israel.

La directora de la Berlinale, Tricia Tuttle, dijo que la Berlinale lamentaba lo ocurrido. “Le habíamos indicado a nuestros invitados qué declaraciones políticas eran especialmente sensibles y cuales son incluso probablemente delictivas”, dijo.

Jun Li había leído el discurso de Shekarriz el sábado en la noche en un acto en el centro cultural Urania. Shekarriz actua en la película “Panorama Quer” de Jun Li que fue exhibida en el marco de la Berlinale.

Shekarriz decidió no acudir a la Berlinale por considerar que Alemania apoya un supuesto genocidio israelí contra los palestinos y exponía esa postura en su discurso leído por Jun Li.

Dass zu Hamas-Parolen Beifall aufbraust, macht fassungslos. Der Zentralrat hat vor der #Berlinale2025 das Gespräch zu den Veranstaltern gesucht. Wir waren uns einig, wie mit diesem klaren Israelhass und israelbezogenen Antisemitismus umzugehen ist. Wir gehen davon aus, dass ein… https://t.co/9s3MWt6iQ8 — Zentralrat der Juden in Deutschland (@ZentralratJuden) February 17, 2025

El Consejo Central de los Judíos en Alemania se declaró “horrorizado” ante los hechos y sobre todo a que el lema, que relaciona con la organización terrorista Hamás, haya sido aplaudido por parte del público.

“El que lemas de Hamás generen aplauso desconcierta. El Consejo Central habló con los organizadores de la Berlinale antes de está edición. Estuvimos de acuerdo en como enfrentar el odio abierto a Israel y el antisemitismo relacionado con Israel”, dice el Consejo Central en su cuenta de X.

“Esperamos que se ese comportamiento sea sancionado adecuadamente”, agrega.