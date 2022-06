10 junio, 2022

La pastelería kosher fue el secreto de la ganadora de Bake Off Australia

No hay premio metálico por ganar Bake Off, solo flores y "un plato de pastel bastante bonito" que Rossanis dijo que ha escondido para que sus hijos no lo rompan.

Rossanis fue la vencedora y mejor pastelera del torneo. Foto: cortesía de Ella Rossanis

Al igual que hizo su esposo para el reality “Survivor”, Rossanis le pidió a él si cuidaría a sus tres hijos, menores de cinco años, si ella quedaba seleccionada para “The Great Australian Bake Off” por 12 semanas. Este programa es un concurso de gastronomía y pastelería que se celebra en varios lugares del mundo. “Como por despecho hacia él, dije: ‘Bueno, voy a postularme para un programa de televisión”, dijo ella. Finalmente, la eligieron para participar del certamen y lo ganó con todas las letras. Las tortas y los pasteles de la mujer de 36 años son creativas y divertidas. La mayoría de las veces hacen alusión a sus hijos, como la torta de castillo de princesa que realizó para su hija. Pero lo más interesante, fue el detalle secreto que Rossanis confesó: todas sus preparaciones eran kosher. El certamen tiene una larga lista de malas experiencias de comidas judías en Gran Bretaña, pero en Australia rompió con la tradición. “Mis padres son médicos, y siempre cenábamos durante Shabat en familia los viernes por la noche. Pero mi madre trabajaba el viernes, así que terminaba dejándome comida en el refrigerador que yo simplemente metía en el horno”, contó. “Con el tiempo, empecé a preparar la comida y luego comenzaba a experimentar. Creo que cuando tenía 10 años, lo primero que hice fueron unas galletitas de mantequilla. A partir de ahí, comencé a agregar diferentes cosas a las galletas de mantequilla, y luego a otras galletas y luego a diferentes pasteles. Y así fue como crecí: cada Shabat probaba algo nuevo y usaba a mi familia como conejillos de indias”. Compartir

#Australia, #Bake Off, #kosher