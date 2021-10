La Orquesta de Cámara Israelí abre la temporada

3 octubre, 2021

Tras un año y medio de epidemia, la orquesta abre la temporada 2021-22 con un concierto titulado “El destino llama a la puerta”. Bajo la batuta de Ariel Zuckerman y con el pianista Amir Katz.

Ariel Zuckerman director de la orquesta declara que “El destino llama a la puerta” (Fate Knocking at the Door) es una frase familiar, pues es el apodo del famoso motivo de apertura de la Sinfonía n° 5 (el Destino) de Beethoven, compuesta entre 1804 y 1808. Una de las pioneras de la música clásica, si no la más famosa de todas y que cerrará el concierto inaugural de la Orquesta de Cámara Israelí.

Completan el programa “La pregunta sin respuesta” de Charles Ives (1874-1954) y Concierto para piano nº 1 de Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1846). El primer concierto de la temporada contará con la participación del pianista Amir Katz. Se lleva a cabo el 6.10 y el 7.10 en el Museo de Tel Aviv.

Ariel Zuckeraman

Ariel nos cuenta que Antón Schindler, secretario personal de Beethoven, insistió en que aceptara este apodo: el destino llama a la puerta. Hay quienes dudan del testimonio de Schindler, pero no lo sabremos con seguridad.

Según otra afirmación, Beethoven implantó este motivo intencionadamente en varias interpretaciones a lo largo de la sinfonía, como una especie de eje unificador. Este punto de vista también tiene defensores y desacuerdos. Parece que estas dos preguntas quedarán sin respuesta.

Amir Katz es un pianista israelí que comenzó su carrera musical a muy temprana edad, cuando tocó como solista acompañado de las orquestas más importantes de Israel: la Israelí de Cámara, la Sinfónica de Haifa, la Sinfónica de Jerusalén y la Filarmónica. Luego continuó su carrera tocando con famosas orquestas de Europa. Ganó premios, participó en festivales, recibió menciones de honor, en todo el mundo. Además, debido a los premios recibidos, fue invitado a tocar en Japón, China, Estados Unidos y otros países de Europa.