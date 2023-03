La oposición israelí rechaza la versión suavizada de la reforma judicial

20 marzo, 2023

La oposición rechazó de forma unánime la versión ligeramente suavizada de la reforma judicial que propuso el Gobierno, ante el intento de aplacar la fuerte contestación social que ha suscitado esa legislación, con las mayores protestas de la historia de Israel.

«Es un marco para una toma política hostil del sistema judicial”, indicó el líder de la oposición, el centrista Yair Lapid, sobre las leves modificaciones en la ley de nombramiento de los jueces, con una nueva propuesta del Gobierno para escoger a los miembros del comité de selección, que se mantiene en 11 miembros.



En la reforma original, el Gobierno planteó una composición de tres ministros, dos legisladores de la coalición y dos figuras públicas elegidas por él, con una mayoría gubernamental de 7 votos frente a 4; mientras que ahora lo rebajan a tres ministros y tres legisladores de la coalición, además de tres jueces y dos legisladores de la oposición; lo que otorgaría al Ejecutivo una mayoría más ajustada.



«El cambio sigue permitiendo al Gobierno nombrar a socios políticos para elegir el tribunal, que es exactamente lo que han planteado desde el primer día», criticó Lapid, líder del Yesh Atid.



Esta es la única ley de la reforma que el Gobierno pretende aprobar antes del receso parlamentario por Pesaj (la Pascua judía), entre el 2 y el 30 de abril, mientras que la tramitación del resto de leyes que conforman la misma la posponen para después de las vacaciones.



Inicialmente el Gobierno aspiraba a pasar de forma definitiva toda la reforma antes de la pausa, pero han decidido ralentizar el procedimiento con el objetivo de lograr más consenso ante la fuerte contestación social que ha suscitado su plan, visto por amplios sectores de la sociedad como una amenaza a la democracia porque, según sus detractores, socava la independencia y politiza la Justicia, además de mermar la capacidad fiscalizadora de la Corte Suprema.



«El control gubernamental del Comité de Selección de Jueces va a destruir la democracia, no podemos comprar el giro del Likud (partido principal de la coalición delGobierno, liderado por el primer ministro Benjamín Netanyahu)», afirmó la líder del partido Laborista, Merav Michaeli.



«No hay compromiso suavizado. Este fue su objetivo desde el principio: derribar los cimientos de la democracia», agregó Michaeli, quien animó a no parar las protestas, que este sábado volvieron a congregar a alrededor de medio millón de personas en todo el país.



El Instituto para la Democracia Israelí (IDI), una organización no partidista y muy respetada, también rechazó la versión «matizada» de la reforma judicial propuesta hoy por el Gobierno, al calificarla como “un intento flagrante de Netanyahu de controlar el Comité de Selección Judicial y convertir a la Corte Suprema en otra rama política del gobierno, exactamente lo contrario del principio de separación de poderes».



«Este nuevo esquema solo prueba que Netanyahu se preocupa solo por sus intereses personales. Está dispuesto a renunciar a la ideología para poder nombrar un presidente de la Corte Suprema que le guste», afirmó el diputado del partido de centro-derecha, también de la oposición, Unión Nacional, Zeev Elkin, exmiembro del Likud.



Ante la fractura social provocada por la reforma, el presidente Isaac Herzog propuso la semana pasada un compromiso alternativo con la esperanza de reconciliar el país y terminar con lo que consideró «peligro de guerra civil», que fue bien acogida por la oposición pero rechazada con vehemencia por el Gobierno de Netanyahu. EFE y Aurora