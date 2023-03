La olvidada historia de Szmul Zygielbojm

19 marzo, 2023

Una voz en la tormenta que denunció el exterminio de los judíos en una Europa en llamas.

Zygielbojm fue una de las pocas voces en Europa que denunció el exterminio de los judíos a manos de los nazis en varios medios de comunicación, pero los aliados no quisieron creerle y no hicieron nada.

Ricardo Angoso

Zygielbojm nació en 1895 en una familia pobre de clase trabajadora en la provincia de Lublin al este de Polonia y era uno los diez hijos de una familia que pasaba duras estrecheces económicas. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, la familia se mudó a la ciudad de Chelm y en 1917, Zygielbojm representó a la ciudad en la primera convención de la Unión General de Trabajadores Judíos, más conocido como el Bund (movimiento político judío de corte socialista creado a finales del siglo XIX en el Imperio ruso. El bundismo estuvo contrapuesto al sionismo y a las tendencias centralistas de los bolcheviques rusos., mostrando desde muy joven una notable vocación política. En 1920, le pidieron que se trasladara a Varsovia para desarrollar su labor política. En 1924, se convirtió en miembro del comité central del Bund, cargo que ocupó hasta su muerte. En el año 1936, fue enviado a Lodz para trabajar para el Bund y en 1938 fue elegido concejal de la ciudad

Szmul Zygielbojm. Foto: Wikipedia – Dominio Público

Al inicio de la guerra, en septiembre de 1939, Zygielbojm participó en la defensa de Varsovia. Cuando los alemanes exigieron rehenes de la ciudad, se ofreció como voluntario para ser uno de ellos. Tras su puesta en libertad, fue nombrado miembro del Judenrat, pero otros miembros del Bund habían organizado su marcha del país, temiendo las consecuencias que podría tener su oposición enérgica a la política de creación de guetos. Inicialmente se refugió en Bélgica, pero las invasiones de 1940 lo obligaron a huir primero a Francia y después a los Estados Unidos. En 1942, se trasladó a Londres.

Desde marzo de 1942, él y el sionista Ignacy Schwarzbart conformaron la representación judía del Gobierno polaco en el exilio en Londres. En la capital inglesa, Zygielbojm comienza a denunciar la persecución de los judíos en Polonia y el exterminio puesto en marcha por los nazis en los territorios ocupados. Fruto del conocimiento que tenía de primera mano, Zygielbojm publicó un ensayo en inglés titulado Stop Them Now: German Mass Murder of Jewish in Poland (Detengámoslos ahora: los alemanes asesinan en masa a los judíos en Polonia), que, sin embargo, tuvo poca repercusión y causó nula influencia entre los aliados. En diciembre, después de conocer a Jan Karski, un mensajero clandestino polaco que recopiló documentos que se conservaban en el archivo secreto llamado Óneg Shabat del gueto de Varsovia, Zygielbojm transmitió un mensaje a través de la BBC, la cadena pública británica, exigiendo que se tomaran medidas para poner fin al “mayor crimen jamás cometido en la historia de la humanidad”.

EL LEVANTAMIENTO DEL GUETO DE VARSOVIA

Tanto en Bélgica como en Inglaterra, desde el año 1940 hasta su muerte, en 1943, Zygielboim denunció el trato que los nazis daban a los judíos en los territorios polacos ocupados, algo que conocía de primera mano tras haber pasado por la capital polaca, Varsovia, brevemente, y donde trabajó en el Judenrat -el Consejo Judío-, siendo testigo de la construcción del gueto de la ciudad y de las primeras medidas antisemitas.

Denunciando en varios medios la persecución de los judíos, bien desde los micrófonos de la BBC como desde las líneas de The Telegraph, Zygielboim fue uno de los pocos líderes políticos que, desde las filas socialistas en las que militaba, informó a los aliados acerca de lo que estaba sucediendo en Polonia y el maltrato causado por los alemanes a los judíos, puestos en el punto de mira de una gran operación criminal destinada a borrar de la faz de la tierra a la “judería internacional”, en palabras del mismísimo Adolfo Hitler, proclamado para ser el Führer del Reich de los “mil años”. El veterano dirigente socialista llegó a denunciar en varios foros con buena proyección internacional, como en una reunión de la Internacional Socialista en Bruselas y en varias asambleas del Partido Laborista inglés, la trágica situación que acontecía en su país y el cruel destino que les esperaba a millones de judíos.

Cuando estaba soportando la indiferencia y el sonoro silencio de los aliados ante sus denuncias bien documentadas, en abril de 1943, Zygielboim conoció de primera mano la violenta y brutal liquidación del gueto de Varsovia a manos de las fuerzas nazis, en las que perecieron su hijo mayor, Tuvla, de apenas 16 años, y su esposa, asesinatos de los que también tuvo conocimiento. A principios de mayo, Zygielbojm, ya frustrado por la falta de acción de los aliados y fuertemente deprimido por la muerte de sus seres queridos, escribió una carta al presidente polaco Rackiewicz y al primer ministro Wladyslaw Sikorski, criticando la inacción de los aliados y del Gobierno polaco. Más tarde, el 12 de mayo de 1943, se suicidó. A petición suya, su cuerpo fue incinerado a modo de protesta simbólica.

Al enterarse de su muerte, Jan Karski, aquel valiente espía polaco que le reveló a Zygielbojm y al mundo la magnitud del Holcausto, escribió: “De todas las muertes acaecidas en esta guerra, la de Zygielbojm es, ciertamente, una de las más aterradoras, la revelación más cruda de hasta qué punto el mundo se ha vuelto frío y hostil, y las naciones y los individuos se encuentran separados por inmensos abismos de indiferencia, egoísmo y crueldad.”

Zygielbojm estaba en Londres, cansado y hastiado de repetir en todos los foros y lugares donde le querían escuchar que los judíos de Polonia estaban siendo masacrados por los nazis, y se despidió del mundo, a sus 48 años, de una forma definitiva al no recibir respuesta por parte de nadie ante sus constatadas denuncias. Su alma y su corazón, sin embargo, estaban en Varsovia, tal como recordaba en su última carta: “Mis compañeros en el gueto de Varsovia cayeron con las armas en las manos, en el último gesto heroico. No pude compartir su destino -morir con ellos, como ellos- pero soy parte de ellos, pertenezco a su tumba colectiva”.

A Zygielbojm se le recuerda en un monumento conmemorativo en Varsovia y en varias placas conmemorativas en Londres y en Chelm. El monumento de Varsovia cita su última carta: “No puedo quedarme en silencio y seguir viviendo mientras el resto de los judíos polacos, a quienes represento, están siendo asesinados”. Nadie quiso escuchar a Zygielbojm, nadie quiso hacer nada, y seis millones de judíos fueron asesinados ante la indiferencia del mundo.

Fuentes citadas y consultadas:

Páginas de la Unesco sobre el Holocausto:

https://aboutholocaust.org/es/facts/quien-fue-szmul-zygielbojm-y-por-que-se-suicido-en-1943

Juristas de la Unam:

https://www.juristasunam.com/sobre-la-indiferencia-un-apunte-sobre-el-suicidio-de-szmul-zygielbojm/14272

https://www.juristasunam.com/sobre-la-indiferencia-un-apunte-sobre-el-suicidio-de-szmul-zygielbojm/14272 https://www.juristasunam.com/sobre-la-indiferencia-un-apunte-sobre-el-suicidio-de-szmul-zygielbojm/14272