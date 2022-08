La normalización de las relaciones entre Israel y el mundo árabe continúa con calma en un mundo turbulento

10 agosto, 2022

Desde que una turba palestina intentó linchar al primer ministro de Túnez en 1964 por sugerir la paz con Israel; la “calle árabe” ha recorrido un largo camino.

Por el Profesor Hillel Frisch

Incluso el cálido apretón de manos entre el jefe del ejército de Israel, Aviv Kohavi, y altos oficiales de defensa marroquíes en el país del norte de África provocó poca reacción. El público árabe parlante está demasiado preocupado por sus propios problemas para manifestarse en apoyo de los palestinos.

Hace casi sesenta años, el presidente tunecino Habib Bourguiba estuvo a punto de ser linchado en el campo de refugiados de Baqa’a en Jordania por sugerir la normalización de las relaciones con Israel como una estrategia para derrocar al Estado judío. Afirmó que los judíos eran innatamente un pueblo de la diáspora errante y comerciante. Permitan que los israelíes comercien entre nosotros, afirmó, y los sefardíes pronto emigrarán de Israel y regresarán a sus actividades comerciales en los países árabes de los que habían huido, dejando a Israel como un cascarón vacío.

La importancia de esta historia no está en el análisis de Bourguiba: la población judía de Israel (al igual que sus ciudadanos árabes) disfruta de viajar al extranjero y participar en negocios internacionales mientras mantiene a Israel como su amada base de operaciones. La población judía en Israel se ha más que duplicado desde que Bourguiba escapó de la muerte, e Israel es uno de los dos países no europeos que se encuentran entre los diez primeros del Índice Global de Felicidad.

Lo significativo de la pelea de Bourguiba con la mafia palestina es cuánto refleja el cambio dramático de la “calle árabe” hacia Israel, particularmente el proceso de los Acuerdos de Abraham en lo que se conoce como “normalización” en el mundo árabe. Por supuesto, la normalización, tatbi’ en árabe, puede seguir siendo un término despectivo en el léxico de los intelectuales y de la calle árabe, quizás hasta el punto de ser una palabrota. Aún así, el hecho es que la reacción del mundo árabe al proceso cada vez más profundo de normalización despierta cada vez menos interés, y mucho menos protestas.

¿Qué más se podría hacer para despertar la ira que el viaje del ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, cuyo título en muchos medios de comunicación en idioma árabe es «Ministro de Guerra», a los Emiratos Árabes Unidos para discutir la cooperación militar? Peor aún, hay fotos casi mesiánicas de Kohavi dándole la mano a su homólogo marroquí.

Sin duda, los medios de comunicación de Hamas y Hezbollah se apresuraron a condenar estos actos de traición, y los propagandistas del líder palestino Mahmoud Abbas, comentaron sobre estos eventos “desafortunados” y “tristes” o los ignoraron por completo.

Pero las palabras son baratas; el problema real es la reacción de la calle árabe en las calles mismas. Pasó muy poco. En la mayoría de las capitales árabes y las principales ciudades, no pasó nada. En unas pocas que exhibieron alguna actividad, una docena de activistas, en su mayoría canosos, se congregaron detrás de pancartas contrarias a la normalización, mientras muchas más personas que los manifestantes pasaban sin levantar las cejas.

Incluso en la Autoridad Palestina y Gaza, estos movimientos provocaron solo una respuesta superficial. Las mismas escenas que se desarrollaron en las ciudades árabes sucedieron entre los palestinos.

No sorprende, entonces, que la reunión del primer ministro israelí, Yair Lapid, con el rey Abdallah de Jordania, en la que acordaron desarrollar un centro económico conjunto cerca del puente del Rey Hussein donde los empresarios israelíes y jordanos puedan reunirse, fue recibida con calma, de forma casi profética, en contraste con la reacción a Bourguiba hace cincuenta y ocho años.

Ni la reunión ni la propuesta demostraron valentía alguna por parte del rey hachemita. Jordania firmó un acuerdo hace seis años para comprar 45 mil millones de metros cúbicos de gas israelí por diez mil millones de dólares durante quince años.

Hubo tan poca oposición en la “calle jordana” que las fuerzas de seguridad no tomaron ninguna medida contra Hisham al-Bustani, el coordinador de la “Campaña contra el gas del enemigo”, quien acusó por su nombre a los ministros jordanos involucrados en la ratificación del acuerdo. Si el régimen se hubiera sentido amenazado, lo habría arrestado por incitación. Tenían razón: dos años después del video en el que aparecía al-Bustani, solo 145 personas lo vieron, con solo un comentario de apoyo al rey.

La normalización con Israel no se recibe con ecuanimidad en tantos estados árabes debido al amor por Israel. La realización de los logros tecnológicos de Israel tampoco ha cambiado las actitudes públicas hacia el Estado judío.

La transformación es mucho más fundamental e interna. El público árabe está absorto por los desafíos que enfrenta en sus propios países. Por ejemplo, en el Líbano, hay lastres económicos, una animosidad creciente hacia Hezbollah y la amenaza de una guerra civil renovada que evoca el control de Hezbollah. En Irak, existe el peligro de un colapso político y económico no como resultado de la división entre chiítas y suníes como lo fue hace una década, sino más ominosamente, por el conflicto interno chiíta alimentado por la intromisión iraní. Y en Egipto, existe la preocupación perenne de mantener económicamente al país a flote, para no mencionar a Túnez.

En resumen, cuando la “calle árabe” sale a la calle, no puede agregar el lastre de los palestinos a sus preocupaciones. El año pasado, un miembro de la oposición siria a quien los estudiantes palestinos interrumpieron en la Universidad Hebrea respondió: “¡Vives en el paraíso en comparación con lo que enfrentan los sirios!”.

La falta de reacción de la calle árabe permite a los líderes árabes proseguir sus relaciones con Israel para beneficiarse a sí mismos y a sus electores.





Fuente: JISS The Jerusalem Institute for Strategy and Security