La nanotecnología israelí reduce los efectos secundarios de la quimioterapia, según científicos

1 octubre, 2022

La invención de la dosificación de precisión lleva los medicamentos solo a las células afectadas y no a todo el cuerpo. Ya fue probado en ratones con fármacos inhibidores y los inventores también apuntan a la quimioterapia y otros tratamientos.

Científicos afirman que la nueva tecnología israelí reduce mucho los efectos secundarios de los tratamientos contra el cáncer, como la quimioterapia. Esto se da al hacer posible la dosificación precisa de los medicamentos que se administran en todo el cuerpo.

La invención podría revivir numerosos tratamientos que hoy son inseguros y permitir a los médicos subir las dosis de algunos medicamentos existentes. El enfoque central del estudio son los inhibidores. Estos son medicamentos que bloquean los factores de crecimiento que desencadenan las células cancerosas.

Pero una pequeña cantidad de quimioterapias se incluyeron en las pruebas de laboratorio y se mostraron prometedoras, dijo el equipo, lo que indica que la tecnología también podría usarse algún día para reducir los efectos secundarios de la quimioterapia.

Los medicamentos de precisión son prometedores contra el cáncer, pero un gran desafío es la tecnología que administra medicamentos a células cancerosas sin llevarlas a otras partes del cuerpo. Las partículas llamadas nanoportadores, también un ingrediente clave de la mayoría de las vacunas contra el coronavirus, hacen bien el trabajo.

Un equipo de ingeniería biomédica de Technion dice que inventó un nuevo nanoportador, lo probó en condiciones de laboratorio y en ratones, y concluyó que es probable que haga posible la nanodosificación para muchos medicamentos. “El nuevo nanoportador en realidad nos permitió tratar con éxito a ratones con un medicamento que normalmente no se puede usar debido a sus intensos efectos secundarios”, dijo a The Times of Israel el profesor Yosi Shamay, jefe del laboratorio que realizó la investigación.

Por su parte, Shamay comentó: “Este nanoportador podría permitirnos usar medicamentos que podrían salvar vidas y que simplemente no han sido viables porque los efectos secundarios de la dosis necesaria son demasiado intensos. Esto es emocionante. Las indicaciones de las pruebas de laboratorio son que funcionará con muchos medicamentos y en una amplia gama de cánceres”.

“Además, esto podría hacer que los medicamentos existentes sean más efectivos. Como necesitamos limitar las dosis de algunos medicamentos hoy en día debido a los efectos secundarios, la entrega de precisión que elimina las preocupaciones de los efectos secundarios puede permitir dosis más grandes y, por lo tanto, más efectivas”, comentó.

“Al dar un gran paso en la química robótica, hemos abierto nuevas oportunidades para las drogas”, explicó Shamay. “A partir de ahora, la mayoría de los medicamentos deben administrarse como medicamentos orales o inyectados regulares, lo que significa que terminan en todo el cuerpo. Si esto sucede, el 99 % del fármaco va a las células sanas y menos del 1 % va al tumor”.

Shamay dijo que la prueba inicial de la capacidad del nanoportador para mantener su carga útil, es decir, el fármaco que se está probando, de forma segura y estable fue posible utilizando un método basado en la luz. Si el fármaco es estable, entonces, cuando se le ilumina, casi no emite luz.