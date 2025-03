“La mejor victoria es vencer sin combatir”: lo que enseñó el ensayo escrito hace 2500 años que leyeron Maquiavelo, Napoleón y Mao

El general chino del siglo V a.C. Sun Tzu escribió “El arte de la guerra”, y dijo cosas que siguen vigentes. La historia de un texto que atravesó todos los tiempos

[Para descargar el libro gratis, clickée aquí]

En 1801, Napoleón Bonaparte, en plena campaña militar, recibió un libro de origen chino que, según algunos relatos, analizó con interés. Se trataba de El arte de la guerra, atribuido a Sun Tzu, un tratado que ya había inspirado a estrategas y líderes a lo largo de la historia.

Aunque no hay pruebas de que Napoleón lo haya utilizado directamente en sus batallas, la anécdota ilustra la relevancia de este texto milenario, que sigue siendo estudiado en academias militares, escuelas de negocios y ámbitos políticos.

El argumento y las ideas principales

El arte de la guerra no es un manual de combate convencional, sino un tratado sobre estrategia y liderazgo. Su idea central es que la victoria no se obtiene necesariamente en el campo de batalla, sino en la planificación previa y en la capacidad de evitar conflictos innecesarios.

Estatua de Sun Tzu en la ciudad japonesa de Yurihama, Tottori – Foto: Wikipedia

Sun Tzu sostiene que “la mejor victoria es vencer sin combatir”, y que el engaño es un principio fundamental en la guerra: “Cuando seas capaz, finge incapacidad; cuando estés cerca, haz creer que estás lejos”.

El libro está estructurado en trece capítulos que abordan diferentes aspectos del arte militar: la evaluación de la situación, la estrategia ofensiva, el uso de la energía, la debilidad y la fortaleza, la maniobra, la adaptabilidad, entre otros.

Cada sección contiene enseñanzas aplicables no solo al ámbito bélico, sino también a la diplomacia, la política y el mundo empresarial.

Contexto político y trascendencia

Sun Tzu vivió en el siglo V a. C., durante el Período de los Reinos Combatientes en China, una época caracterizada por conflictos constantes entre diversos estados. En ese contexto, El arte de la guerra no solo ofrecía técnicas para la guerra, sino también una filosofía de supervivencia para los gobernantes.

Su enfoque pragmático y flexible lo hizo trascender más allá de su tiempo y lugar de origen. La obra llegó a Europa gracias a una traducción del jesuita Jean Joseph Marie Amiot en el siglo XVIII, y desde entonces ha influido en figuras como Maquiavelo, Napoleón, Mao Zedong y diversos estrategas militares y económicos del siglo XX y XXI.

Polémicas y adaptaciones

A lo largo de la historia, El arte de la guerra ha sido interpretado de diferentes maneras. Algunos lo han considerado un libro puramente militar, mientras que otros lo han aplicado a contextos pacíficos, como el liderazgo y la gestión empresarial.

En la década de 1980, se popularizó en el mundo corporativo, y hoy es un texto de referencia para ejecutivos y estrategas financieros.

En cuanto a adaptaciones al cine, si bien no hay una versión directa de El arte de la guerra, varias películas han incorporado sus enseñanzas, como Wall Street (1987), donde el protagonista, Gordon Gekko, utiliza sus principios en el mundo de las finanzas, o The Art of War (2000), un thriller protagonizado por Wesley Snipes.

Hallazgo en Teuchitlán

Meses atrás, encontraron este libro en el rancho Izaguirre, ubicado en la comunidad La Estanzuela del municipio de Teuchitlán. Hallaron seis lotes con presuntos restos humanos: un posible crematorio clandestino operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En el rancho se encontraron decenas de prendas de vestir, maletas, calzado y tres libros, siendo el más destacado El arte de la guerra. Este clásico sobre estrategia y táctica militar llamó la atención entre los objetos hallados, así como otros textos de diversas áreas de conocimiento. El colectivo compartió imágenes del descubrimiento, que reavivan las sospechas sobre las actividades ilícitas llevadas a cabo en la zona.

La increíble vigencia

En 1991, durante la Guerra del Golfo, se reportó que los comandantes estadounidenses habían estudiado El arte de la guerra para planear sus estrategias.

La anécdota refuerza la idea de que, a más de 2.500 años de su escritura, las enseñanzas de Sun Tzu siguen vigentes en la política, la economía y las relaciones internacionales.

Quién fue Sun Tzu

◆ General chino del siglo V a. C.

◆ Autor de El arte de la guerra, tratado de estrategia militar

◆ Su obra influyó en líderes como Napoleón y Mao Zedong

◆ Su legado trasciende el ámbito militar y se aplica en la política y los negocios

Fuente: INFOBAE