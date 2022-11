La masonería en Israel, una entrevista a Claudio Moses

20 noviembre, 2022

Claudio preside "La Fraternidad", una logia dentro de la “Gran Logia del Estado de Israel de Antiguos Libres y Aceptados Masones” y dialogó con AURORA para adentrarnos en este apasionante mundo.

por Alan Kronik

Mucho se dice del mundo masónico sin tanta exactitud. Diferentes libros, peliculas y series de television fueron construyendo mitos alrededor del mismo donde pocas veces conocemos con certeza efectivamente que es lo que significa ser un masón. Solo basta con googlear la palabra masonería para encontrarse con diferentes contenidos y articulos que presentan más preguntas que respuestas.

Israel cuenta con la “Gran Logia del Estado de Israel de Antiguos Libres y Aceptados Masones”, cuya sede central se encuentra en una discreta oficina en el centro de Bnei Brak. La Gran Logia reune a las 57 logias activas que se encuentran en Israel, juntas suman mas de 1270 hermanos de entre 23 y 90 años, donde se interactua en 10 idiomas, Ingles, Hebreo, Portugues, Rumano, Turco, Aleman, Arabe, Frances, Ruso y Espanol. Su objetivo es el de “generar que sus integrantes se transformen en mejores personas a través del desarrollo personal”, esto se logra con la ayuda de un profundo trabajo reflexivo e intelectual donde como los miembros dicen: “buscar conocerse a sí mismo para mejorarse y su vez, para poder mejorar la sociedad en la que vivimos, y así perseguir el objetivo de un mundo mejor”

Una de las 57 logias activas es “La Fraternidad” que reune mayormente a los Olim que fueron haciendo aliah proveniente de paises habla hispana, actualmente es presidida por Claudio Moses, quien amablemente nos recibio en el Templo de la Gran Logia.

Claudio es uruguayo, tiene 41 años, esta casado y tiene 3 hijos. Nació en Montevideo y hace 20 años hizo alia movilizado por su tradicion sionista que lo llevo a estar varios años en una Tnuat Noar con la que visitó Israel. Despues de volver a Montevideo por un año, una huelga en la Universidad Nacional fue el disparador para que se decidiera venir a estudiar Ingenieria Civil al prestigioso Technion.

Hizo el Ulpan y luego ingresó como Ingeniero Civil con 26 años a la reconocida unidad de elite, 8200, donde no fue una experiencia sencilla dado que era el mas grande de la unidad, servía de 8 a 17 y de 18 a 22 comenzaba a dar sus primeros pasos como ingeniero en un primer trabajo.



Para Claudio el mundo de la masonería no era desconocido, su padre formaba parte de una logia en Uruguay y fue quien lo contactó con diferentes hermanos de la fraternidad de Israel. En su primer contacto, y así fue, en 2009 Claudio ingresó a “La Fraternidad” una de las 57 logias masonicas que hoy en día hay en Israel.



Lo que lo motivó a ingresar fue ver el efecto que la masonería generaba en su padre, un hombre culto que siempre fue apasionado por la historia y la filosofia. A su vez como todo inmigrante, le parecia que la masonería podia tambien darle de un buen marco comunitario para conocer mas personas con sus mismas inquietudes.

Cuando se le pregunta sobre cómo fue su primer encuentro, Claudio sonríe y recuerda parte de su ceremonia de iniciacion en 2009 junto a su hermano Asher Tagar, israelí casado con una pareja argentina, que ingresó el mismo día. “Fue un lindo proceso, una ceremonia unica e impactante”.



Continuamente sobre la conversacion mantenida junto a Aurora durante mas de una hora, Claudio fue remarcando constantemente la importancia que tuvo este marco para él. “Somos hermanos, que nos cuidamos, compartimos y hablamos mucho. Es un espacio heterogeneo, donde no nos une una amistad, nos un algo mas grande”. A través de este espacio pudo conocer personas que constantemente buscan la mejoria, la colaboracion con el otro y el bienestar.



Al momento de llegarle la propuesta de liderar, Claudio ni lo dudó, sentía que como toda estructura, “La Fraternidad” tambien necesitaba de una renoviacion y que los jovenes empiecen a liderar el espacio tambien para que mas personas puedan formar parte.



¿Por qué hay tanto mito sobre la masonería?



“La masonería fue rechazada durante gran parte de la historia por ser una sociedad secreta. Mas por el miedo a lo ageno que por otra cosa. Eso fue lo que pasó por ejemplo con Franco en España, que persiguió a los masones y hasta decretó su exterminio. La razón en realidad del secretismo, tiene su raíz en el método educativo que utiliza la masonería, se busca que los integrantes vayan pasando las distintas ceremonias y las vivencien en carne propia, cada uno sacando sus propias conclusiones, está es la principal razón por la que se guarda en secreto sus contenidos. Es importante recalcar que está prohibido hablar de política o de religion, no discutimos ni tratamos esos temas porque son temas que siempre generar conflictos en cualquier lugar de la sociedad, como pasaría en un encuentro con amigos”



Contanos, ¿Que significa ser mason?



“Un mason es un hombre libre y de buenas costumbres, una persona de bien que cree en la libertad, la igualdad y la fraternidad”. Creemos que a través del trabajo y del esfuerzo, podemos mejorar aspectos de nuestro carácter y crecer permanentemente. Tenemos nuestras leyes que rigen los distintos reglamentos que coordinan el trabajo de la masonería, estas leyes en su conjunto conforman nuestra Constitucion Uno masón puede participar de forma activa o no, pero uno es masón para toda vida.



¿Y que implica ser masón?



“Antes que nada, implica un compromiso hacia nuestra logia, nuestros hermanos y la masonería en general, de tomar parte activa de los encuentros que realizamos. Nosotros nos reunimos físicamente 2 veces por mes donde trabajamos los temas que incluimos en un programa que vamos armando según las necesidades de la logia. Al mismo tiempo somos parte de un grupo humano, debemos acompañarnos los unos a los otros tanto en los momentos alegres como en los tristes.

En lo personal, lo más difícil fue empezar a ser consciente de los defectos que tenía y que tenía que trabajar sobre mí mismo. Ese proceso, creo yo, me llevo a ser una mejor persona, conocí un marco diferente y sano, donde estudiamos temas diversos y apasionantes.

Hoy en día Claudio cumple el rol de Venerable Maestro de su logia, donde tiene que liderar la misma durante los 2 años que dura su cargo. Sus tareas en este rol se reparten entre hacer las planificaciones anuales, la ejecucion de los programas y las reuniones y sobre todo preocuparse de sus hermanos de la logia. “Me gustaría que la Fraternidad siga creciendo, que más personas quieran participar de este marco y que le agreguen su propio valor, nuestras puertas siempre estarán abiertas para todos aquellos que quieran acercarse a la masonería”

Para más información, comunicarse con [email protected]