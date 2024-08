La Marina británica informa de un ataque con misiles contra un barco en el golfo de Adén

La Marina británica informó este viernes de un ataque con misiles contra un barco que previamente había reportado disparos de lanzacohetes antitanques portátiles tipo RPG procedentes de dos pequeñas embarcaciones cuando navegaba a través del golfo de Adén, aunque no denunció daños.



La unidad de la Marina británica Operaciones Marítimas Comerciales (UKMTO) dijo que el capitán informó anoche de un segundo ataque, pero en esta ocasión con misiles que explotaron en las proximidades del barco, si bien no lo alcanzaron y siguió su rumbo hasta el siguiente puerto de escala.



En la tarde de ayer, el capitán alertó a la UKMTO del «ataque de un RPG» procedente de «dos pequeñas embarcaciones, de color blancas y negras, cada una con cuatro personas a bordo», que navegaban próximas al barco, a 45 millas náuticas al sur de la ciudad yemení de Al Mokha.



«Las personas a bordo de las pequeñas embarcaciones llevaban chubasqueros blancos y amarillos», dijo la Marina en el comunicado, en el que detalló que tanto el barco afectado como su tripulación están a salvo y se dirigen hacia su próximo puerto de escala, mientras las autoridades están investigando el suceso.



Hasta el momento nadie ha reivindicado el ataque, si bien los rebeldes hutíes, aliados de Irán, suelen atribuirse este tipo de acciones en el marco de su campaña contra la navegación comercial en el mar Rojo en supuesta solidaridad con los palestinos de la Franja de Gaza, y con el objetivo de dañar económicamente a Israel.



Hace dos días, el pasado miércoles, los rebeldes hutíes del Yemen reivindicaron el lanzamiento de varios misiles balísticos y aviones no tripulados contra tres buques que navegaban en el mar Rojo, dos de ellos destructores estadounidenses, aunque no detallaron los posibles daños ocasionados a las naves.



Los hutíes lanzan acciones contra barcos que navegan en el mar Rojo y el golfo de Adén desde el pasado noviembre, lo que ha obligado a las grandes navieras a desviar su ruta por la importante vía marítima comercial. Aurora y EFE