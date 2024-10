La Marina británica alerta de un ataque contra un buque al oeste de una ciudad portuaria yemení

Hutíes del Yemen Foto ilustración: Agencia de noticias Tasnim CC BY 4.0

La Marina británica alertó este martes de un ataque contra un buque al noroeste de la ciudad portuaria de Al Hodeida, en el oeste del Yemen, y desde donde los rebeldes chiíes hutíes suelen lanzar ataques contra barcos que ellos dicen (casi siempre en forma falsa) que están vinculados a Israel.



El capitán del barco, el cual no fue identificado, informó de haber visto cuatro salpicaduras muy cerca del buque producto de un ataque a 64 millas al noroeste de Al Hodeida, uno de los principales puertos del Yemen y controlado por los terroristas hutíes.



«Toda la tripulación está a salvo y el buque se dirige al siguiente puerto de escala. Las autoridades están investigando», según la Marina británica, que no aportó más detalles.



Hasta el momento, los hutíes no han reivindicado este ataque, que sería el primero en casi dos semanas contra un buque.



Durante este periodo de tiempo han lanzado proyectiles contra Israel, lo cual provocó una respuesta del Estado judío el pasado domingo contra Al Hodeida, que, según fuentes locales, habría dejado al menos 5 muertos.



Los hutíes, respaldados por Irán, atacan indiscriminadamente desde el pasado noviembre barcos en el mar Rojo y el mar Arábigo, lo cual ha afectado seriamente al comercio internacional después de que las grandes navieras desviaran su ruta marítima hacia el Cabo de Buena Esperanza (Sudáfrica), en lugar de por el mar Rojo y canal de Suez.

