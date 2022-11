La marcha por el Día de la Independencia de Polonia presenta el símbolo nazi y llama a quemar a los judíos

14 noviembre, 2022

Los legisladores de la oposición critican a la policía por detener a activistas antifascistas en Varsovia sin reaccionar ante el símbolo nazi. En Cracovia, la multitud canta: 'Abajo la ocupación judía'.

Políticos opositores polacos criticaron el sábado a la policía por detener a activistas antifascistas sin reaccionar ante la aparición de un símbolo nazi en una marcha nacionalista. La detención de estos ocurrió en la Marcha de la Independencia liderada por la extrema derecha en Varsovia el viernes.

Los contra manifestantes portaban rosas blancas y una pancarta que decía «El nacionalismo no es patriotismo» antes de que la policía los retirara de un lugar cercano a la ruta de la marcha. Un legislador de la oposición Michal Szczerba, del partido centrista Plataforma Cívica, acusó el sábado al partido gobernante Ley y Justicia de crear “un estado opresivo” con su trato a los manifestantes pacíficos.

Un senador polaco que también es miembro de la oposición política Krzysztof Brejza, tuiteó una foto de la marcha de los participantes que portaban una pancarta con el símbolo del «Sol Negro» de los guardias de las SS de la Alemania nazi. Brejza señaló que la policía no intervino.

“Durante el Levantamiento de Varsovia en 1944, miles de polacos murieron a manos de los nazis alemanes de las SS. No sé por qué la policía no respondió a tal simbolismo criminal en Varsovia, que sufrió tanto en la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, los manifestantes con puntos de vista democráticos fueron expulsados a la fuerza”, le dijo Brejza a The Associated Press.

Un portavoz de la policía Sylwester Marczak, agregó que los activistas detenidos el viernes en Varsovia, algunos del grupo Obywatele RP, Ciudadanos de Polonia, fueron retenidos durante varias horas. Restringieron el trabajo de la policía y se negaron a mostrar sus documentos de identificación.