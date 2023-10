La maldita ambigüedad de los medios de comunicación y sus periodistas

13 octubre, 2023

La ambigüedad sea en una o en otra situación es una maldición que provoca la destrucción de la verdad inmaterial y la muerte material de las personas.

Por José I. Rodríguez

Los medios de comunicación siempre han jugado un papel importante en la manipulación de la información que distribuyen. Por lo general los mencionados medios no son más que la correa de trasmisión de las agencias de noticias como Agencia Efe, Europa Press, Reuters o Servimedia por citar algunas de las más implantadas a nivel internacional. Las agencias de noticias son las primeras responsables de la ambigüedad en las informaciones que trasmiten y muy especialmente en las malintencionadas noticias que distribuyen en la guerra mediática que llevan años enfrentando contra Israel.

Las agencias de noticias, los medios que distribuyen la información y los periodistas que se encargan de contarlas forman el triunvirato mediático encargado de que la verdadera y precisa información sobre Israel no llegue a los consumidores finales que solo ven lo que les dejan ver.

La tecnología tan denostada por muchos tiene un lado positivo que permite que cualquier persona con un teléfono móvil en sus manos pueda trasmitir en directo lo que está pasando. El otro lado de la moneda es que de la misma manera y con el objetivo de aterrorizar a medio mundo los terroristas utilizan la tecnología para trasmitir sus atrocidades. No hay nada positivo en la retrasmisión de las atrocidades que Hamás ha cometido contra la población civil de Israel, pero en algunos casos permitirá a las autoridades israelíes rastrear y encontrar a los asesinos. La tecnología no es buena ni mala como todo en la vida depende del uso que se le dé y los fines para los que se la usa.

La ambigüedad con la que se trasmite la información sobre la guerra entre un estado soberano y democrático contra una banda de criminales que han masacrado a parte de la población civil de Israel demuestra el profundo odio contra los judíos arraigado en el corazón de muchos y también en las redacciones de muchos medios. La guerra mediática contra Israel, a pesar de sufrir un pogromo en su propio país, se incrementará a medida que la respuesta del ejército de Israel se consolide en Gaza.

Los medios de comunicación y ciertos estamentos oficiales de países totalitarios, antidemocráticos y antioccidentales, también en países occidentales, emiten declaraciones con total ambigüedad sobre la guerra entre Israel y Hamás. Los medios más objetivos señalan que “El gobierno israelí ha transmitido al chino su «profunda decepción» por los comunicados y declaraciones oficiales del país asiático respecto a la escalada de violencia entre Israel y Hamás. Considera que en los mensajes de China «no hay una condena clara y sin ambages contra el terrible ataque y atroz masacre cometidas por la organización terrorista Hamas contra civiles inocentes y el secuestro y traslado a Gaza de docenas de personas». No se puede decir más claro, pero si se debe decir más alto y de forma constante que la ambigüedad mata.

En esa maldita ambigüedad un medio conservador como es ABC en España podemos encontrarnos con titulares de este tipo: “Hamás pide a los palestinos que no abandonen sus casas”. No es así. Hamás no pide a los palestinos que no abandonen sus casas. Hamás les impide bajo pena de muerte que abandonen sus casas. Los gazatíes son escudos humanos de Hamás. Me sorprende que ABC publique los bulos de los terroristas de Hamás, pero eso forma parte del modelo de la maldita ambigüedad con la que están envenenados agencias, medios y periodistas. La maldita ambigüedad de los medios de comunicación y sus periodistas un día se los tragará a ellos mismos y entonces ¿Quién podrá ayudarles? Nadie, ya no quedará nadie que no esté muerto por la maldita ambigüedad en este mundo de tibios. Hazlo saber.