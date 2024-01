La locura de las guerras

Si no me ocupo de mí, ¿quién lo hará? Y, si no es ahora, entonces, ¿cuándo?

Hilel (Pirquei Avot )

Dra. Bejla Rubin

Nominamos locura de las guerras no a la estructura síquica de quienes las padecen, sino al saldo que les ha dejado como trauma, miedos, desconfianzas como una nueva forma de lazo social.

Tenemos aún con vida sobrevivientes de la Shoá, que a pesar de que ya han transcurrido 78 años de finalizada esa masacre nazi, siguen testimoniando de forma vívida, en tiempo presente el saldo psíquico que les ha dejado esa “locura” maliciosa e improferible como acto barbárico de un ser humano sobre otro tratado cual un deshecho, un bacilo y una rata epidémica a exterminar.

Ahora bien, Israel ha atravesado y sobrevivido en sus jóvenes 75 años como Nación varias guerras de las cuales ha salido airoso, triunfante y fortificado. Pero lo acontecido el 7 de octubre de 2023 no puede llamarse guerra sino Holocausto, una nueva masacre emulando la del nazismo con la intención de borrar de la faz de la Tierra no sólo a una Nación sino a una etnia, una cultura y una religión: al pueblo judío, tanto de Israel como a la judería mundial, donde tienen como socios ahora, salidos de sus hoyos a los antisemitas del mundo, agazapados donde siempre en estado de alerta ante cualquier oportunidad de dar a ver su odio disimulado, y ahora autorizado a compartir con los antisemitas del mundo.

La palabra semita viene de Sem, uno de los hijos de Noe (Sem, Jam, Yafet)

El vocablo anti-semita, explicado por el alemán Wilhem Marr quien lo acuña a fines del siglo XlX hasta el presente tiene una connotación de “racismo judío” y el odio hacia éste.

Dicho concepto fue brutalmente aceptado y emulado por el gran escritor antisemita francés Edouard Drumont, en su libro injuriante La France Juive, donde recrudece el odio a lo judío, tanto hacia las personas como a sus creencias y creaciones.

Y hoy en día la brutalidad ignorante de los árabes, no reconocen que su origen es también semita, ergo su criminalidad está dirigida a sus fráteres, sólo que ellos son la barbarie que aniquilan la civilización y el progreso.

El que es un antisemita no deja de ser un genocida ya sea en acto o en su más profundo deseo ominoso de querer ver desaparecer a “sus judíos”.

Theodor Adorno dice que todo genocida sueña con “llegar al final”, con dominar al infrahumano, tal como nominaron los nazis a “sus judíos”, y soñaron con un mundo sin judíos, con expulsarlos, pero eso es tan sólo una utopía, pues de no existir más judíos en quienes poner sus odios, frustraciones, fracasos y envidias, seguramente habrían de inventar a nuevos “judíos” como el eterno chivo expiatorio necesario para los ignorantes, asesinos donde ubicar su propia oscuridad.

Ahora bien, el Holocausto nazi duró 6 años, este de Hamás recién comienza y aún no sabemos sus consecuencias en las mentes y vidas de los habitantes de esa gran Nación llamada: Estado de Israel.

Bregamos con toda nuestra fuerza y nuestro más profundo deseo que la palabra Shalom no sólo sea un saludo sino el establecimiento permanente y duradero de una Paz, la civilización como la contra cara de la barbarie, a la espera de un año mejor, el que acaba de comenzar, y que la vida y la esperanza dé fuerzas a éste país, a las familias masacradas, a los jóvenes soldados muertos, a seguir adelante, a mostrar al mundo su dignidad, que ya el judío no es más un cordero “sumiso” camino a las cámaras de gas, forma injuriante y conveniente donde el mundo gentil prefiere recordarlo. Que éste 7 de octubre por cierto habría de marcar un antes y un después, y además queremos manifestar que Israel no está solo, que nosotros los judíos del mundo apoyamos y decimos Presente, porque ese Estado es de todos nosotros, y sin él todos quedamos desprotegidos, a la deriva, a la autorización de la discriminación y a la masacre.

Hermanos israelíes, no están solos, acompañamos con nuestro amor y nuestros mejores deseos de paz a que esta Locura genocida y maliciosa ponga su punto final. Y siempre Israel habrá de renacer de sus cenizas, fortalecida, dado que no hay vuelta atrás: es nuestro único Hogar y de aquí no nos van a sacar.

¡Aún estamos Acá!

