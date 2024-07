La Liga Antidifamación considera que la impunidad en el caso AMIA se debe al desinterés político

El director ejecutivo de la Liga Antidifamación (ADL, por sus siglas en inglés), Jonathan Greenblatt, consideró que la impunidad en el caso del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, que este jueves cumple 30 años, se debe a falta de interés político.



«Había una administración aquí en Argentina que no estaba dispuesta a denunciar a los asesinos de Hezbollah y a su pagador, Irán, que dirigieron estos ataques debido a consideraciones políticas aquí. Las leyes en Argentina dificultan juzgar a personas en rebeldía», dijo Greenblatt durante una conferencia de prensa en Buenos Aires.



Con ello se refirió al Memorándum de Entendimiento con la República Islámica de Irán, firmado en 2013, durante el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015), que tenía supuestamente por objetivo acercar posiciones para avanzar con la investigación.



Pese a su aprobación por el Congreso argentino, la medida fue judicializada y, en mayo de 2014, se declaró la inconstitucionalidad de la ley que aprobó el pacto, que nunca entró en vigencia, porque el Parlamento iraní nunca lo ratificó.



La semana pasada, el Gobierno de Milei anunció que presentarán un proyecto de ley para llevar adelante ‘juicios en ausencia’ de acusados por delitos graves, lo que incluye actos terroristas como los perpetrados en 1992 contra la Embajada de Israel en Buenos Aires y en 1994 contra la AMIA, ambos atribuidos a Irán y al grupo terrorista chií libanés Hezbollah, en el que fueron asesinadas más de 100 personas y unas 550 heridas.



«No es sólo una cuestión legal, es una cuestión moral con ramificaciones políticas cuando se viola tu soberanía y eliges no hacer nada al respecto. Hay una línea directa entre 1992, 1994 y el 7 de octubre. Las mismas personas y motivos, cometiendo el mismo tipo de crímenes con impunidad”, indicó Greenblatt en alusión a la masacre de Hamás en territorio israelí.



Por su parte, el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, Jorge Knoblovits consideró que el terrorismo tiene por objetivo final atentar contra la democracia y alertó de un despertar antisemita después del 7 de octubre.



«El terrorismo tiene un objetivo mucho más importante, que son los valores democráticos. Después de la Shoá (Holocausto), los líderes de las comunidades judías más importantes del mundo pensábamos que el antisemitismo estaba, al menos, controlado, pero después del 7 de octubre nos dimos cuenta de que estaba dormido y disfrazado de antisionismo”, alertó.



El director nacional de la ADL presidió el Grupo de Trabajo Global J7 contra el antisemitismo, representantes que reúnen a las siete comunidades judías más grandes del mundo -Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Argentina, Alemania y Australia-.



Todas denunciaron incrementos de discursos de odio y ataques antisemitas e, incluso, Greenblatt comentó que la «presunción del sionismo” como racista se ha arraigado en círculos de la política de izquierda.



«El sionismo comenzó hace 3.000 años y es un valor judío. La idea de que los judíos regresen al lugar de donde venimos no es un proyecto político que lo inició Benjamín Netanyahu; es un aspecto fundamental de nuestra fe. Sugerimos que debemos hacer un mejor trabajo al explicar que cuando uno dice que es antisionista, es profundamente antijudío”, concluyó Greenblatt. Aurora y EFE