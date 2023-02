La incapacitación de un primer ministro: una explicación

2 febrero, 2023

¿Qué disposiciones prevé la legislación israelí sobre la posibilidad de declarar "incapacitado" al primer ministro? Un experto del Instituto para la Democracia Israel (IDI) explica

Por el Dr. Amir Fuchs

¿QUÉ ES LA INCAPACITACIÓN?

La “incapacidad” se refiere a una situación en la que un funcionario del gobierno no puede desempeñar su función. Habitualmente esta incapacidad es temporal, pero la legislación en esta materia también se refiere a la incapacitación permanente.

Artículo 16 (b) de la Ley Básica: El Gobierno estipula: “Si el primer ministro no puede desempeñar temporalmente sus funciones, su lugar será ocupado por el primer ministro interino. Tras el transcurso de 100 días durante los cuales el primer ministro no reanuda sus funciones, se considerará que el primer ministro no puede ejercer su cargo de forma permanente”.

Cabe señalar que otros funcionarios, incluidos el presidente del Estado y el portavoz de la Knesset [Parlamento], también pueden considerarse incapacitados. En estos casos se aplican otras disposiciones. El presidente, por ejemplo, tiene la opción de informar a la Knesset que no puede cumplir con sus funciones. Además, una mayoría de dos tercios del Comité de la Cámara de la Knesset puede decidir, sobre la base de una evaluación médica, que debido a las condiciones de salud el presidente no puede desempeñar temporalmente sus funciones y luego la Knesset, por voto mayoritario, puede declarar al presidente incapacitado. De manera similar, el portavoz de la Knesset puede declararse incapacitado, o el Comité de la Cámara puede tomar tal decisión.

¿CUÁLES SON LAS CAUSALES PARA UNA DECLARACIÓN DE INCAPACITACIÓN TEMPORAL?

La ley no especifica qué constituye incapacidad ni los motivos para tal declaración. Claramente, un problema médico que impide que un primer ministro cumpla con sus deberes (como fue el caso de Ariel Sharon) es un caso clásico de incapacitación. Sin embargo, puede haber otras situaciones, no necesariamente relacionadas con la salud, que pueden, en efecto, hacer que un primer ministro sea incapaz de cumplir con sus funciones. La versión enmendada (2020) de la Ley Básica: El Gobierno (revisada para prever un “primer ministro suplente”—ver más abajo) tiene esto en cuenta y estipula el procedimiento específico a seguir cuando la incapacidad es por razones médicas. En otras palabras, la ley reconoce implícitamente que pueden existir otras circunstancias, no médicas, que constituyen incapacidad.

La Corte Suprema dictaminó de manera similar en su decisión sobre una petición para exigir al fiscal general que declarara al entonces primer ministro Ehud Olmert incapacitado mientras estaba bajo investigación policial. Si bien la Corte rechazó la petición, declaró lo siguiente:

Suponemos, sin llegar a una decisión al respecto que, en circunstancias específicas, el fiscal general está facultado para declarar a un primer ministro incapacitado temporalmente. De hecho, dicha declaración se emitió tras el repentino deterioro del estado de salud del ex primer ministro Ariel Sharon. Pero incluso si este fuera el caso, está claro que tal declaración en el contexto de una investigación criminal de un primer ministro es un paso extremo que puede tomarse solo en casos raros y excepcionales. … Si se hace evidente en el futuro que la conducta de un primer ministro no permite que se lleven a cabo investigaciones criminales de manera adecuada; entonces podría haber espacio para que el fiscal general declare al primer ministro como incapacitado temporalmente.

En otras palabras, la Corte asume que, en casos raros y excepcionales, el hecho de que una investigación criminal esté en curso puede justificar una declaración de incapacitación, si la conducta de dicho primer ministro interfiere con la capacidad de realizar una investigación independiente y profesional. Esto se vuelve más probable cuando se está llevando a cabo un juicio y cuando la conducta de un primer ministro incluye ataques sistemáticos a la Oficina del Fiscal del Estado y utiliza poderes gubernamentales para impedir su juicio. En tal situación sí podría haber cabida para una declaración de su incapacitación, con base en las causales especificadas en la opinión de la Corte Suprema.

¿QUIÉN DETERMINA LAS CAUSAS DE LA INCAPACITACIÓN TEMPORAL?

La ley no estipula quién determina los motivos de la incapacitación temporal, pero la Corte ha dictaminado que el fiscal general es el funcionario facultado para tomar tal determinación para un primer ministro, como fue el caso de Ariel Sharon. Su decisión, como cualquier decisión de una entidad administrativa, puede ser apelada ante la Corte Suprema. Es probable que esto ocurra si un primer ministro sostiene que, de hecho, no está incapacitado y se llamaría al Tribunal para resolver el asunto. También existe la posibilidad de que la Corte Suprema, en respuesta a una petición presentada, pueda ordenar al fiscal general que declare incapacitado a un primer ministro o que ordene a un primer ministro que se suspenda a sí mismo. Ya se está procesando una petición presentada por el Movimiento por un Gobierno de Calidad que impugna la negativa del primer ministro Netanyahu a firmar un acuerdo de conflicto de intereses redactado por el fiscal general (en violación del compromiso de su abogado en su nombre ante la Corte Suprema cuando escuchó una petición contra la legalidad del acuerdo de coalición entre [los partidos políticos] Likud y Azul Blanco), la cuestión de la incapacitación podría surgir en este contexto.

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE LA INCAPACITACIÓN TEMPORAL Y CUÁNDO SE CONVIERTE EN PERMANENTE?

Como se establece en la ley, cuando un primer ministro está incapacitado, el primer ministro interino ocupa automáticamente este cargo. Si la incapacidad dura más de 100 días se tiene por dimitido el Gobierno.

¿LA DECLARACIÓN DE INCAPACITACIÓN CONDUCE AUTOMÁTICAMENTE A NUEVAS ELECCIONES?

No necesariamente. Cuando un gobierno renuncia (y, como se indicó, si la incapacidad del primer ministro dura 100 días), Artículo 30b de la Ley Básica: El Gobierno se pone en marcha y comienza el proceso de formación de un nuevo Gobierno, de conformidad con los Artículos 7 –11 de la Ley Fundamental: El Gobierno de forma similar a lo que ocurre tras una nueva elección. El presidente lleva a cabo consultas con las facciones de la Knesset y luego encarga a un diputado que consiente en hacerlo, con la formación de un Gobierno. Se celebran nuevas elecciones si los miembros del Knesset existente no pueden establecer un nuevo Gobierno. Durante el período interino, y hasta que un nuevo Gobierno preste juramento, el Gobierno saliente continúa en el cargo en calidad de interino.

Fuente: The Israel Democracy Institute