La historia de los judios en España – Parte IV

15 julio, 2023

A pesar de no haber contado con una comunidad judía durante siglos, el antisemitismo estuvo latente en la cultura de España.

Link de la Parte I: https://aurora-israel.co.il/la-historia-de-los-judios-en-espana-parte-i/

Link de la Parte II: https://aurora-israel.co.il/la-historia-de-los-judios-en-espana-parte-ii/

Link de la Parte III: https://aurora-israel.co.il/la-historia-de-los-judios-en-espana-parte-iii/

Edad Contemporánea

La imagen estereotipada del judío se mantuvo presente en gran medida producto de la política judeofóbica de la Iglesia.​ Instituciones como la Inquisición y los estatutos de limpieza de sangre no desaparecieron oficialmente hasta fechas muy tardías. La Inquisición fue abolida en 1813 por las Cortes de Cádiz, pero restaurada posteriormente por Fernando VII, y no desapareció por completo hasta el 15 de julio de 1834, durante la regencia de María Cristina. Los estatutos de limpieza de sangre no desaparecieron por completo hasta la ley de 15 de mayo de 1865, a pesar de que ya la Constitución de 1837 afirmaba que todos los españoles podían ser elegidos para ocupar cargos públicos. Por fin, en 1869, el artículo 21 de la nueva Constitución reconocía por primera vez formalmente la libertad de culto. Al terminar la guerra de África una comunidad de judíos procedentes de Tetuán se instaló en Melilla, y sería clave en la vida económica de la ciudad a principios del siglo XX.

El senador Ángel Pulido Fernández promovió a partir de 1904 una campaña filosefardí que tenía por objetivo establecer lazos con España de las comunidades judías europeas y del norte de África formadas por descendientes de los expulsados en 1492 por los Reyes Católicos.

En 1910, bajo el patrocinio de Alfonso XIII fue creada la Unión-Hispano-Hebrea con el fin de reconciliar a los sefardíes con España. En el Protectorado español de Marruecos se suscribieron 4.000 personas. Con el patrocinio real se fundaron algunas escuelas para niños sefardíes en Marruecos, y en los Balcanes se dieron ayudas para cátedras de español.

En 1915 se creó en Madrid la primera cátedra de hebreo para el profesor Abraham Yahuda.

Durante la Primera Guerra Mundial vinieron numerosos judíos a España. En 1916, un grupo de intelectuales y políticos liberales, entre los que se encontraba el líder sionista Max Nordau, que había sido expulsado de Francia, pidió al rey intervenir en favor de los sefardíes de Palestina, amenazados por la política antisemita del gobierno turco.

En 1920, por iniciativa de Pulido, fue fundada la Casa Universal de los Sefardíes.

Durante los años 1920, el gobierno español inició una política de acercamiento a la comunidad sefardí, la cual fue continuada, con altibajos, por los sucesivos gobiernos hasta la caída de la Segunda República. Durante la dictadura de Primo de Rivera, un decreto de 20 de diciembre de 1924 ofreció a los miembros de esta comunidad la posibilidad de adquirir la nacionalidad española, aunque sólo unos pocos judíos, sobre todo de Tesalónica, pudieron acogerse a esta oferta. Años más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, este decreto fue usado por el embajador español franquista en Hungría, Ángel Sanz-Briz, quien actuó independientemente del gobierno franquista para el rescate de cientos de judíos, amparándose en su origen español, aun cuando la mayoría de ellos no lo eran. En 1954 se construye la sinagoga de la Comunidad Israelita de Barcelona. Simbólicamente, el decreto de expulsión de 1492 fue formalmente revocado el 16 de diciembre de 1968, tras el Concilio Vaticano II.

El regreso de la democracia no garantizó, sin embargo, la desaparición de la judeofobia en la cultura española. Si bien el número de miembros de la comunidad judía en España es muy reducido, tanto en cantidad como en porcentaje relativo a la población total, el antisemitismo sigue vivo en amplios sectores de la sociedad, fomentado muchas veces desde los diferentes medios de comunicación.​ La crisis económica que vive España desde 2009 agravó aún más esa situación; resultados de diferentes encuestas demuestran que un tercio de los españoles siente rechazo hacia los judíos. En 2015 se aprobó una Ley que concedía la nacionalidad española a los sefardíes, posibilitando la adquisición de la nacionalidad española por los sefardíes descendientes de los judíos expulsados de España en el siglo XV.​ A esta Ley se acogieron cerca de 4.300 personas.

Fuente: Wikipedia