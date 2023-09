La historia de los judíos en Albania

2 septiembre, 2023

Se remonta a unos 2.000 años. Los primeros informes sobre judíos que vivían en Albania datan del año 70 d.C., y se cree que llegaron por primera vez en barcos a las costas del sur de Albania.

Los descendientes de estos refugiados, según el historiador albanés Apostol Kotani, fundarían la primera sinagoga de Albania en el siglo IV o V, en la ciudad de Onchesmos, la actual Saranda.

A principios del siglo XVI, había asentamientos judíos en la mayoría de las principales ciudades de Albania, como Berat, Elbasan, Vlorë, Durrës y también se informa de ellos en la región de Kosovo. Estas familias judías eran principalmente de origen sefardí y descendientes de los judíos españoles y portugueses expulsados ​​de Iberia a finales del siglo XV. Los judíos albaneses actuales, predominantemente de origen romaniote (población judía) que ha vivido en el territorio de la actual Grecia y en zonas vecinas con grandes poblaciones griegas durante más de 2000 años) y sefardí, en los tiempos modernos sólo han constituido en un porcentaje muy pequeño de la población.



Durante las ocupaciones italiana y alemana de Albania, que coincidieron con la Segunda Guerra Mundial, Albania fue el único país de la Europa ocupada por los nazis que vio un aumento de su población judía, porque los judíos albaneses no fueron entregados a los alemanes gracias a un conjunto leyes albanesas, leyes que se conocen como Besa del Kanun.



Durante la dictadura comunista de Enver Hoxha, que recibió el nombre de República Popular Socialista de Albania, todas las religiones fueron prohibidas en el país desde febrero de 1967 a 1990, incluido el judaísmo, en apego a la doctrina del ateísmo estatal, y también se restringieron todas las influencias extranjeras. En la era postcomunista, estas políticas se abandonaron y se permitió la libertad de religión, aunque el número de judíos practicantes en Albania es hoy muy pequeño y muchos judíos han hecho aliá a Israel.



En Saranda, ciudad de la costa adriática, frente a la isla griega de Corfú, se excavaron en 2003-2004 los restos de una sinagoga que data del siglo III o IV (y ampliada en el siglo V o VI). Al parecer, los arqueólogos albaneses descubrieron restos por primera vez en la década de 1980; la prohibición de la religión por parte del entonces régimen comunista les impidió explorar más a fondo lo que ya se pensaba que era un sitio religioso. El tema de los excepcionales mosaicos encontrados en el lugar sugería un pasado judío, lo que llevó a un proyecto conjunto entre arqueólogos del Instituto de Arqueología en Tirana y el Instituto de Arqueología de la Universidad Hebrea en Jerusalén. Según los arqueólogos Gideon Foerster y Ehud Netzer de la Universidad Hebrea de Jerusalén, “se identificaron cinco etapas en la historia del sitio. En las dos primeras etapas, los pavimentos de mosaicos finos (siglos II al IV), probablemente parte de una casa privada, precedieron a la sinagoga y la iglesia posteriores. En la tercera etapa se agregaron varias salas, la mayor de ellas contenía un pavimento de mosaico que representaba en su centro una menorá flanqueada por un shofar (cuerno de carnero) y un etrog (cidra), todos símbolos asociados a las festividades judías. Los pavimentos de mosaicos también decoraban las otras habitaciones. Una gran sala basilical añadida en las dos últimas etapas de la historia del sitio (siglos V al VI) representa el apogeo de la comunidad judía de Anchiasmos (Onchesmos), el antiguo nombre de Saranda”.



En Venosa (en Italia) del siglo VI hay referencias a judíos provenientes de Onchesmos, que también se llamaba Anchiasmos. La sinagoga de Onchesmos fue suplantada por una iglesia cristiana en el siglo VI.



Período medieval y otomano

En el siglo XII, Benjamín de Tudela visitó la zona y registró que había judíos.

En el siglo XIII, existía una comunidad judía en Durrës que se dedicaba al comercio de la sal. En Vlorë durante 1426, los otomanos apoyaron el asentamiento de una comunidad judía involucrada en actividades mercantiles. La comunidad de Vlorë experimentó un crecimiento demográfico en las décadas siguientes con judíos que emigraron desde Corfú, tierras gobernadas por Venecia, Nápoles, Francia y la Península Ibérica. El Estado otomano instaló a judíos expulsados ​​en Vlorë hacia la última parte del siglo XV tras su expulsión y llegada de España. Las expulsiones españolas también resultaron en la formación de una comunidad judía en Berat otomano que constaba de 25 familias entre 1519 y 1520.



En 1501, tras el establecimiento del dominio otomano, la comunidad judía de Durrës experimentó un crecimiento demográfico, al igual que la población judía de Elbasan y Lezhë. Los censos otomanos de 1506 y 1520 registraron que la población judía estaba compuesta por 528 familias y unas 2.600 personas en Vlorë. Los judíos de Vlorë participaban en el comercio y la ciudad importaba artículos de Europa y exportaba especias, cuero, telas de algodón, terciopelos, brocados y mohair de las ciudades otomanas de Estambul y Bursa.

Los judíos normalmente evitaban establecerse en la ciudad de Shkodra porque, a diferencia de otras partes de Albania, la percibían como un lugar de tensiones religiosas “fanáticas” y los gobernantes locales no les daban los mismos derechos que los judíos recibían en otras partes del Imperio.



Se cree que el comienzo de la comunidad judía en Elbasan fue en 1501[15] pero cuando Evliya Çelebi visitó la ciudad informó que no había judíos, ni “francos, armenios, serbios o búlgaros”; Edmond Malaj sostiene que Celebi simplemente desconocía el barrio judío local que existía en la ciudad, que tenía su propio mercado judío.



Después de la Batalla de Lepanto (1571) y el deterioro de la seguridad a lo largo de las costas del Adriático y Jónico controladas por los otomanos, el número de judíos dentro de Vlorë disminuyó. Las comunidades judías de Berat y Vlorë asumieron un papel activo en el bienestar de otros judíos, como lograr la liberación de los cautivos relacionados con la guerra presentes en Durrës en 1596.

En 1673, el carismático profeta judío Sabbatai Zevi fue exiliado por el sultán al puerto albanés de Ulqin, también llamado Ulcinj, ahora en Montenegro, donde murió tres años después. Los seguidores de Sabbatai Zevi existieron en Berat entre los judíos a mediados del siglo XVI.

La comunidad judía de Yanina renovó las comunidades judías de Kavajë, Himarë, Delvinë, Vlorë, Elbasan y Berat en el siglo XIX.



1900-1939

Durante las revueltas nacionalistas albanesas de 1911, los funcionarios otomanos acusaron a la comunidad judía de confabularse y proteger a los rebeldes nacionalistas albaneses.



Vlorë fue el lugar donde se encontraba la única sinagoga de Albania hasta que fue destruida en la Primera Guerra Mundial.



Según el censo albanés de 1930, en ese momento sólo había 204 judíos registrados en Albania. El reconocimiento oficial de la comunidad judía fue otorgado el 2 de abril de 1937, cuando en ese momento esta comunidad contaba con unos 300 miembros. Con el ascenso de la Alemania nazi, varios judíos alemanes y austriacos se refugiaron en Albania. Todavía en 1938, la embajada de Albania en Berlín seguía emitiendo visas a judíos, en un momento en que ningún otro país europeo estaba dispuesto a aceptarlas. Uno de los principales albanólogos, Norbert Jokl, solicitó la ciudadanía albanesa, que le fue concedida inmediatamente; pero esto no pudo salvarlo de los campos de concentración.

Segunda Guerra Mundial

Albania tenía alrededor de 200 judíos al comienzo de la guerra. Posteriormente se convirtió en un refugio seguro para varios cientos de refugiados judíos de otros países. En la Conferencia de Wannsee de 1942, Adolf Eichmann, planificador del asesinato en masa de judíos en toda Europa, estimó en 200 el número de judíos que iban a ser asesinados en Albania. Sin embargo, los judíos en Albania siguieron protegidos por la población local cristiana y musulmana y esta protección continuó incluso después de la ocupación de Albania por las fuerzas nazis tras la capitulación de Italia el 8 de septiembre de 1943. Al final de la guerra, en Albania había una población de 2.000 judíos. Durante la Segunda Guerra Mundial, los judíos fueron escondidos en las casas y sótanos de 60 familias de las comunidades musulmana y cristiana en Berat.

Albania fue la única nación europea directamente afectada por la guerra que salió de la Segunda Guerra Mundial con una población judía mayor al final de la guerra que al comienzo de la guerra.



Era comunista

Durante la era de gobierno comunista de Albania bajo la dictadura de Enver Hoxha, la comunidad judía estuvo aislada del mundo judío, pero su aislamiento no fue causado por medidas específicamente antijudías. Para forjar una forma sostenible de unidad nacional, así como el nuevo sistema de socialismo, Hoxha prohibió las lealtades confesionales en todo el espectro religioso. De esta manera, el destino de la comunidad judía estuvo indisolublemente ligado al destino de la sociedad albanesa en su conjunto.



Todas las religiones estaban estrictamente prohibidas en el país. Después de la caída del comunismo en 1991, casi todos los judíos de Albania emigraron. Como no fueron víctimas del antisemitismo, sus principales razones para abandonar Albania fueron económicas. Unos 298 judíos albaneses emigraron a Israel (en su mayoría estableciéndose en Ashdod y Carmiel) y unos 30 más se trasladaron a los Estados Unidos. Alrededor de una docena de judíos, la mayoría de los cuales estaban casados ​​con no judíos, optaron por permanecer en Albania.



Judíos en la actual Albania

Hoy en día, entre 40 y 50 judíos viven en Albania, la mayoría de ellos en la capital, Tirana. Se descubrió una nueva sinagoga conocida como “Hechal Shlomo” que comenzó a prestar servicios a la comunidad judía en Tirana en diciembre de 2010. Todavía existe una sinagoga en Vlorë, pero ya no está en uso. También en diciembre de 2010, el rabino Joel Kaplan fue investido como primer rabino principal de Albania por el primer ministro albanés Sali Berisha y el rabino principal de Israel Shlomo Amar. También se inauguró en Tirana un centro comunitario judío llamado “Moshe Rabbenu”, en total desacuerdo con la comunidad judía que niega el estatus de Kaplan como rabino principal, en parte porque nunca fueron consultados. Kaplan es un emisario o sheliaj de Jabad o Lubavitch del judaísmo jasídico.



A finales de la década de 2010, se estableció en el sur de Berat un museo de historia judía llamado “Museo Salomón” que contiene exhibiciones sobre el Holocausto en Albania y la supervivencia de los judíos en el país durante la guerra.



A principios de julio de 2020, se inauguró en Tirana un Memorial del Holocausto que rinde homenaje a los albaneses que salvaguardaron a los judíos de la persecución nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Entre los que asistieron se encontraban el primer ministro Edi Rama y los embajadores de Estados Unidos e Israel.



El 22 de octubre de 2020, el parlamento albanés adoptó la definición práctica de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto para apoyar los esfuerzos internacionales de lucha contra el antisemitismo.



En asociación con la Agencia Judía para Israel y el Movimiento de Combate al Antisemitismo (CAM) con sede en Nueva York, Albania organizó la primera reunión del Foro de los Balcanes contra el Antisemitismo el 28 de octubre de 2020, que se celebró en línea debido a la pandemia de COVID-19. pandemia. Entre los participantes se encontraban el פrimer צinistro Edi Rama, el secretario de Estado de Estados Unidos, Michael R. Pompeo, y otros funcionarios de alto rango de la región local, de toda Europa y de Estados Unidos.

