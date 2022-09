La historia de la Estrella de David en el judaísmo

26 septiembre, 2022

La estrella de seis puntas representa la paz y la armonía en el budismo, mientras que los alquimistas creían que simbolizaba la naturaleza. ¿Cómo adquirió la estrella de David su significado en el judaísmo?

Sharon Cohen

La Estrella de David se originó mucho antes de que fuera adoptada por la fe judía y el movimiento sionista; apareció hace miles de años en las culturas de Oriente, culturas que lo utilizan hasta el día de hoy. En el pasado, lo que hoy conocemos como la Estrella de David era un símbolo popular en las tradiciones paganas, así como un dispositivo decorativo utilizado en las iglesias del siglo I e incluso en la cultura musulmana.

Pero, ¿cómo se relaciona la estrella de David con el destino del pueblo judío?

En el contexto hebreo, la estrella de David se conoce como el “Escudo de David” (Maguén David), una frase que se menciona por primera vez en el Talmud de Babilonia, no como un símbolo, sino como una atribución de Dios. Otro vínculo con el concepto de escudo es una leyenda judía según la cual el emblema decoraba los escudos del ejército del rey David; es más, incluso el rabi Akiva eligió la Estrella de David como símbolo de la revuelta de Bar-Kojba contra el emperador romano Adriano (el nombre de Bar-Kojba significa «hijo de la estrella»).

La estrella de David solo se convirtió en un símbolo claramente judío a mediados del siglo XIV, cuando el emperador Carlos IV del Sacro Imperio Romano Germánico les otorgó a los judíos de Praga el derecho a portar una bandera, y eligieron la estrella de seis puntas. Desde Praga, se extendió el uso de la Estrella de David como símbolo oficial judío, y así comenzó el movimiento para encontrar fuentes judías que rastrearan el símbolo hasta la Casa de David.

Por otro lado, el renombrado erudito de Cabalá, Gershom Scholem, afirmó que la Estrella de David no se origina de ninguna manera en el judaísmo. Aunque notó que el símbolo se identificó en un sello judío del siglo VII a. C. encontrado en Sidón, así como en las decoraciones de la sinagoga de los siglos III y IV d. C., la estrella se encontró junto con otros símbolos que se sabía que no eran de origen judío.

Entonces, ¿dónde podemos encontrar representaciones del hexagrama (una estrella de seis puntas) en otras culturas?

El hexagrama se ha utilizado en la India durante miles de años y se puede encontrar en templos antiguos y en el uso diario; en el budismo se utiliza como ayuda en la meditación para lograr una sensación de paz y armonía, y en el hinduismo es un símbolo de la diosa Lakshmi, la diosa de la fortuna y la abundancia material.

Los hexagramas abundan en la alquimia, la teoría y el estudio de los materiales a partir de los cuales evolucionó la ciencia moderna de la química. Los símbolos mágicos eran un lugar común en esta teoría antigua, y los alquimistas reclutaron la estrella de seis puntas en su lenguaje gráfico de signos y símbolos: un triángulo vertical simbolizaba el agua, un triángulo invertido simbolizaba el fuego, y juntos describieron la armonía entre los elementos opuestos. En la literatura alquímica, el hexagrama también representa los “cuatro elementos” -la teoría de que toda la materia del mundo está compuesta por los cuatro elementos: aire, agua, tierra y fuego- efectivamente, todo lo que existe. Se podría decir que la estrella es el último símbolo alquímico.

La alquimia tomó prestada la idea de la tradición griega clásica de que la masculinidad simboliza la sabiduría, mientras que la feminidad simboliza la naturaleza; el hombre es la filosofía y la mujer es el mundo físico.

En el islam, el hexagrama se conoce como el “Sello de Salomón” y adorna muchas mezquitas en todo el mundo. Hasta 1945, el emblema también se encontraba en la bandera marroquí. Se cambió a la estrella de cinco puntas (pentagrama), cuando la estrella de seis puntas se convirtió en el emblema del movimiento sionista. El uso de este símbolo ha disminuido en todo el mundo islámico por la misma razón. El hexagrama también se puede encontrar en iglesias medievales y modernas tempranas, aunque no como un símbolo cristiano, sino como un motivo decorativo.

A pesar de su uso en otras culturas, la Estrella de David está estampada en la bandera israelí y, por lo tanto, se considera el símbolo indiscutible del Estado de Israel, independientemente de su origen. El poder de un símbolo, después de todo, está en el significado que le damos.

Fuente: Grupo de Facebook Personalidades judías de todos los tiempos. Compilado por Raúl Voskoboinik.