La historia de dos latinos que hicieron aliá, viven juntos actualmente y juegan al fútbol en Inter Aliah

4 enero, 2023

Samuel Hazins y Alón Zurita nos cuentan increíbles anécdotas y momentos que atravesaron juntos desde que arribaron a Israel.

Samuel Hazins, ecuatoriano, y Alón Zurita, peruano, son futbolistas de Inter Aliah, y viven juntos en Israel hace un tiempo. En diálogo con AURORA, los jóvenes latinos contaron anécdotas, detalles de cómo se conocieron y qué piensan hacer de acá a futuro en sus vidas.

Refiriéndose a cómo realizó aliá, Samuel dijo: “Vengo de una familia judía sionista, me convertí al judaísmo hace dos años, desde pequeño tuve el deseo de hacer aliá, a los 15 años se me vino más real y a los 18 años lo concreté porque el ejército nunca fue un problema para mí”.

Foto: cortesía Samuel y Alón

En la misma sintonía, Alón afirmó: “Mi aliá es un poco rara porque mis abuelos maternos no vienen de la comunidad judía. Todo empezó cuando mi abuelo quería encontrar una religión para llenarse espiritualmente. Justo vino una comunidad judía que convertía peruanos al judaísmo y los llevaban para Israel, entonces investigaron, leyeron sobre eso, se transformaron y, a mis cuatro años, en 2004, hicimos aliá a Israel con mis padres por tres años”.

Foto: cortesía Samuel y Alón

Y siguió su discurso inicial: “A los 17 años, pensé en ir al ejército israelí o seguir jugando al fútbol en Perú. Decidí lo primero porque mi hermano mayor (viví con él) recibió una carta para ir allá, porque eran tres años y porque la vida es mejor en Israel que en Perú”.

Por otro lado, en cuanto a las dos maneras que se conocieron en Israel, ambos expresaron lo siguiente: “Conocí a Samuel en el ejército, ahí nos vimos por primera vez según Samuel y luego, donde ingresan todos los inmigrantes, nos dijeron dónde íbamos a estar y ahí nos reencontramos”.

Foto: cortesía Samuel y Alón

Al respecto de este tema, Samuel amplió con una tremenda anécdota: “La segunda vez que nos vimos ahí, estábamos hablando en hebreo y, cuando me dice que es peruano, me reí porque yo le dije que era sudamericano y comenzamos a dialogar en español, ja ja ja (se ríe)”.

Por otra parte, en relación con la adaptación al país, Zurita manifestó: “Al comienzo me chocó vivir en Israel porque había hecho algo de jardín y dos años de primaria. Pero cuando volví, no sabía nada de hebreo y, el primer año del ejército, se me hizo volver a hablarlo de nuevo”.

Foto: cortesía Samuel y Alón

En la misma línea, Hazins agregó: “Toda mi vida hablé inglés y español, solamente estudié hebreo para mis Bar Mitzvah a los 11, 12 años. Cuando llegué a los 18 años, me instalé en Petah Tikva, zona que hablan ruso, árabe y hebreo, luego hice un curso y, en el ejército, lo hablas todos los días hasta acostumbrarse”.

Al consultarlos sobre el conocimiento de los israelíes en base a sus países natales, el ecuatoriano comentó: “Hay gente que nota mi acento y me pregunta “dé dónde eres, de Argentina”, y yo les digo que “de Ecuador”, y otras personas pensaban que lo hacía de broma porque me remarcan mi buen hebreo. Ecuador es más pequeño, hay muchas cosas para visitar, como por ejemplo las Islas Galápagos. Son conocidas por todo el mundo y, aparte de eso, la línea ecuatorial o por el juego FIFA o el reciente Mundial de Qatar 2022”.

Y el peruano añadió lo siguiente sobre su nación: “Argentina lo conocen allá por Messi, a Perú lo conocen por el tema de Machu Picchu porque, luego del ejército, los israelíes realizan un viaje por Sudamérica de seis meses como mochileros”.

Foto: cortesía Samuel y Alón

Más allá de lo anterior, enfocados en el fútbol aficionado, Alón enfatizó: “Antes del Inter Aliah, estuvimos los dos en un equipo que se llama Guivat Shmuel por un año aproximadamente y estábamos buscando equipos de mitad de tabla para jugar y disfrutar”. A lo que Samuel amplió: “En la pretemporada jugué dos partidos bien hasta que me lesioné la rodilla, luego no volví a jugar”.

En este punto, en lo que ambos coinciden es en lo que sucedió con la persona que los echó del primer club de fútbol israelí. Alón lo recordó así: “El dueño del equipo no contaba con nosotros para la siguiente temporada, aunque ya nos íbamos a marchar porque nos mudamos. Luego contactamos con Sam de Inter Aliah para una prueba para el segundo equipo, nos recibieron y ahora somos titulares”.

Foto: cortesía Samuel y Alón

Además, Samuel lo rememoró a su manera: “Hasta los últimos dos partidos, había jugado todos los minutos y el entrenador me dijo que tengo sobrecargas musculares. Estamos terceros y peleando el campeonato actual porque ganamos varios juegos, a tres puntos del primero, y tenemos muy buen equipo. Hace tres semanas, increíblemente, nos llamó de nuevo el dueño que nos echó del primer equipo para que regresemos. Lo curioso es que se nuestro ex club se mudó a nuestra liga y está debajo de nosotros por seis puntos”.

Y ambos remataron la injusta resolución de esta entendible manera: “Le gritaríamos un gol a Guivat Shmuel si sucede y usaríamos la frase icónica de Messi: andá para allá, bobo”.

Foto: cortesía Samuel y Alón

Por último, Samuel detalló su presente y futuro laboral en Israel, sin pensar en irse de nuevo a Ecuador u otro país: “Actualmente trabajo en un hotel como seguridad, pero hago varias cosas, a veces me toca de noche después de una práctica o de un partido de los viernes, también de tarde y de día. En septiembre capaz entre a la Universidad de Hertzliya a estudiar finanzas”.

Foto: cortesía Samuel y Alón

A diferencia su compañero de habitación, Alón concluyó: “Yo trabajo depende del horario del fútbol, trato de acomodar mis horarios para que no se superpongan. Pero a veces me tocó trabajar ir luego de entrenar, te desestresa al final y me sirve de relajación. Todavía no lo tengo decidido porque capaz me voy a estudiar a España ciencias del deporte o a Perú. Se me hace más difícil estudiar hebreo, me frustro escuchar una hora de ese idioma, se me hace muy complicado”.