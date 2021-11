La hermana de uno de los fallecidos en el derrumbe de Miami corrió la maratón de Nueva York junto a un rescatista israelí

8 noviembre, 2021

Micaela Naibryf participó de la carrera junto al coronel Amnón Leibowitz, quien encontró el cuerpo de su hermano Ilán.

Para la familia Naibryf, la edición 50 de la maratón de Nueva York fue muy especial. Dentro de los 30.000 corredores de todo el mundo, estuvieron Micaela, hermana de uno de los argentinos fallecidos en el derrumbe pasado de un edificio en Miami, y el rescatista israelí Amnón Leibowitz.

La joven de 26 años corrió con los cordones de unas zapatillas que le regaló su hermano Ilán, fallecido en la tragedia ocurrida el último 24 de julio en el Champlain Towers South Condo.

El rescatista israelí viajó especialmente para encontrar cuerpos sin vida. Foto: Facebook

Por su parte, el coronel, ingeniero y parte de las FDI, hizo lo propio en nombre del difunto y todos los socorristas del planeta. Desde que produjo el fatal hecho, Micaela estableció una estrecha relación con Leivowitz, quien fue el que encontró el cuerpo de Ilán.

“A veces estoy corriendo, veo caer una hoja y pienso, “el edificio se cayó”. Y vuelvo al punto en el tiempo en el que pienso, ‘¿cómo se sintió mi hermano esos cinco segundos, cuando se estaba cayendo el edificio?’. Y sé que no es saludable, pero puedo hablar de esto con Amnón y decirle, ‘no estoy teniendo un gran día’… Lo entiende y creo que lo relaciona todo con la carrera porque me dice, ‘no eres cobarde; eres fuerte’. Entonces, definitivamente, me da esa fuerza”, contó Micaela.

Ilan, Micales, sus hermanos y sus padres. Foto: Álbum Familia Naibryf

Tanto Micaela como Amnón entrenaron muy duro para la maratón en la Gran Manzana de Estados Unidos. Ella en Chicago y él, en Israel. Todo este tiempo se prepararon juntos a pesar de la distancia y compartieron sus estadísticas personales.